Umrl legendarni znanstvenik James Watson

Umrl je ameriški znanstvenik James Watson, ki je skupaj s kolegoma leta 1953 odkril, da ima struktura DNK obliko dvojne spirale, kar je bila prelomnica v sodobni medicini in molekularni biologiji. Star je bil 97 let. Njegovo pozno življenje so sicer zaznamovale zlasti rasistične izjave, zaradi katerih je izgubil ugled v znanstveni skupnosti.

Watson se je rodil 6. aprila 1928 v Chicagu v ZDA, že pri 15 letih pa je dobil štipendijo za študij na Univerzi v Chicagu. V 50. letih prejšnjega stoletja je na podlagi dela britanske znanstvenice Rosalinde Franklin s kolegoma Francisom Crickom in Mauriceom Wilkinsom odkril, da ima struktura DNK obliko dvojne spirale.

Njegova odkritja so znatno pripomogla k razumevanju genetike in molekularne biologije. Kljub pomembnemu prispevku je Watson izgubil ugled v znanstveni skupnosti zaradi kontroverznih izjav na podlagi rase, zaradi katerih so mu tudi odvzeli nekatere častne nazive, poroča francoska tiskovna agencija AFP.