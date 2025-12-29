Umrl med božičnim kosilom, 47-letnik se je zadušil s koščkom hrane

Božično kosilo v Settimo Torineseju, majhnem mestu blizu Torina v Italiji, se je spremenilo v tragedijo, v kateri je umrl 47-letni Giovanni Lopez. Nesreča se je zgodila v hiši njegovih staršev, kjer se je družina zbrala na praznovanju božiča. Giovanni Lopez se je menda med uživanjem tradicionalnega božičnega kolača paneton zadušil. Družinski člani so takoj priskočili na pomoč in poskušali odstraniti košček kolača, ki mu je zaprl dihalne poti, vendar so bili neuspešni, zato so poklicali reševalce. Kljub njihovemu hitremu prihodu pa nesrečnež ni preživel. Na kraj dogodka so prispeli tudi karabinjerji in mrliški oglednik, ki je potrdil, da je šlo za nesrečen primer zadušitve. Smrt je bila uradno razglašena kot nesreča.

Čeprav je sprva veljalo, da je glavni krivec za zadušitev paneton, se je kasneje izkazalo, da to ne drži. Po poročanju italijanskih medijev je patolog v sapniku preminulega našel kepo hrane, ki je resda vsebovala paneton, a tudi mandarino – sveže, nekandirano sadje iz kolača. Sadje pa je, vedo povedati strokovnjaki, eden glavnih povzročiteljev zadušitev. Tveganje je veliko predvsem za ranljive posameznike, otroke in starejše ali tiste s težavami pri požiranju (disfagija), vendar tudi drugi niso imuni. Posebno nevarni so grozdje, češnje, slive in oreščki. Nevarni so tudi jabolka in hruške. Obstrukcija dihalnih poti lahko zahteva kirurški poseg; v najhujših primerih lahko povzroči zadušitev in smrt. Pomaga lahko t. i. Heimlichov manever (pet udarcev v hrbet, ki se izmenjujejo s petimi stiski prsnega koša).