Umrl mlad nogometaš, star komaj 24 let: v klubu pravijo, da je bil »priljubljeni soigralec«

Branilec ekipe ameriškega nogometa Dallas Cowboys Marshawn Kneeland je danes umrl v starosti 24 let, je v četrtek sporočila franšiza ameriške profesionalne lige NFL. Novica prihaja tri dni po tem, ko je Kneeland, ki je bil v svoji drugi sezoni pri kavbojih, dosegel svoj prvi »touchdown« v karieri v porazu proti Arizona Cardinals.

Vzroka njegove smrti niso razkrili.

»Dallas Cowboys z veliko žalostjo sporočajo, da je Marshawn Kneeland tragično umrl danes zjutraj. Marshawn je bil priljubljeni soigralec in član naše organizacije. Naše misli in molitve so z njegovim dekletom Catalino in njegovo družino,« so pri klubu zapisali v izjavi za javnost.

Marshawn Kneeland je bil star komaj 24 let. FOTO: Michael Hickey Afp

Kneeland je v tej sezoni nastopil na sedmih od devetih tekem ekipe. V svoji prvi sezoni leta 2024 je igral enajstkrat, potem ko so ga kavboji izbrali v drugem krogu nabora.