Umrl slavni pisatelj, ki je verjel, da je Bog pristal v vesoljski ladji

V starosti 90 let je v soboto umrl švicarski avtor in teoretik o obstoju Nezemljanov Erich von Däniken. O svojih prepričanjih je napisal več knjig, bil je tudi zagovornik teorije, da so piramide v Egiptu zgradili s pomočjo Nezemljanov. V slovenščino je med drugim prevedeno njegovo prvo delo Spomini na prihodnost: nerešene uganke preteklosti. Leta 1935 v švicarskem Zofingenu rojeni von Däniken je umrl po kratkem bivanju v bolnišnici v Unterseenu blizu švicarske prestolnice Bern, so sporočili iz njegove pisarne. Njegova družina je kasneje novico o njegovi smrti tudi potrdila, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Erich Anton Paul von Däniken. FOTO: Sven Teschke

Leta 1968, v zgodnjih letih vesoljske dobe, je napisal svojo prvo knjigo z naslovom Spomini na prihodnost: nerešene uganke preteklosti, v kateri skrivnosti človeštva razlaga kot dokaz obiskov nezemeljskih bitij. Pri Mladinski knjigi je leto kasneje knjiga izšla v prevodu. Med drugim so v slovenščino prevedena še njegova dela Nazaj k zvezdam: dokazi za nemogoče, Nazca: najmogočnejša uganka človeštva, leta 1971 pa je izšla knjiga Erich von Däniken in sveto pismo avtorja. Podpisuje tudi knjige History Is Wrong, The gods were astronauts in Odyssey of the Gods: The History of Extraterrestrial Contact in Ancient Greece.

Kot še piše dpa, je bil pojav Boga na gori Sinaj v Egiptu, kot ga prerok Ezekiel opisuje v Bibliji, po njegovem mnenju nič drugega kot pristanek vesoljske ladje. Von Däniken je o obiskovalcih iz vesolja v davnih časih, ko so jih po njegovem mnenju ljudje dojemali kot bogove, spregovoril tudi na svojem kanalu na družbenem omrežju YouTube. Med drugim se je dotaknil vprašanja, ali imajo vesoljci enake spolne organe kot ljudje.

Delal je kot kuhar, natakar, barman in hotelir, ob tem pa desetletja proučeval poročila in knjige ter se podal na številna pustolovska potovanja, da bi raziskal in dokumentiral domnevne sledi Nezemljanov na Zemlji.