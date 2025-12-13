Umrl zvezdnik legendarnega filma, našli so ga v stanovanju

Igralca Petra Greena (60), najbolj znanega po vlogah v filmih Maska in Šund, so v petek popoldne našli mrtvega v njegovem stanovanju na Lower East Sidu v New Yorku. Novico je za The New York Post potrdil njegov dolgoletni menedžer. Vzrok smrti bo ugotavljal mrliški oglednik. »Bil je izjemen človek. Res eden največjih igralcev naše generacije. Imel je veliko srce. Pogrešal ga bom. Bil je sijajen prijatelj,« je v petek zvečer povedal njegov agent Gregg Edward.

Greene je v 90. letih zaslovel kot stranski igralec v številnih filmih. Najbolj si ga bomo zapomnili kot sadističnega policista Zeda, ki muči lika Brucea Willisa in Vinga Rhamesa v Tarantinovem Šundu ter kot glavnega negativca v komediji Maska, kjer je igral ob Jimu Carreyju. Nastopil je tudi v kultni kriminalki Osumljeni ter v številnih neodvisnih produkcijah.

Konec 90. let in v 2000-ih se je soočal z resnimi težavami z drogami, zaradi katerih je izgubljal igralske priložnosti in večkrat končal na rehabilitaciji. V zadnjih letih je igral predvsem v televizijskih serijah in manj znanih filmih, prav v kratkem pa bi moral začeti snemanje novega filma z Mickeyjem Rourkom.