Tašča iz pekla! Umrla Bosanka, ki je bila obsojena na 45 let zapora zaradi pošastnega zločina (VIDEO)

Leđiba Ravlić, ki je bila obsojena na 45 let zapora zaradi umora svoje snahe Nermine Krajine v sarajevskem naselju Pofalići junija 2024, je umrla v Kazensko-popravnem zavodu (KPZ) Igman, je navedel Klix.ba.

Umrla naravne smrti

»V petek, 12. junija 2026, v jutranjih urah, je v priporniški celici Kazensko-popravnega zavoda Igman Sarajevo umrla zapornica Leđiba Ravlić, rojena leta 1948. Dne 8. junija je bila z reševalnim vozilom prepeljana iz KPZ Zenica v KPZ Sarajevo, saj je bila v zelo slabem zdravstvenem stanju – nepokretna,« je sporočil Munib Isaković, direktor KPZ Sarajevo.

Dodal je, da je bila pokojna v celici še z dvema osebama, njeno smrt pa je ugotovila služba nujne medicinske pomoči. Umrla je naravne smrti.

Poleg nje je bil zaradi umora Nermine Krajine obsojen tudi njen sin Goran. Tudi on je bil obsojen na 45 let zapora.

Leđiba in njen sin Goran sta nesrečno Nermino najprej mučila, nato pa ubila. Avaz piše, da sta truplo žrtve več dni hranila v stanovanju. Da bi prikrila neprijetne vonjave in umor, sta uporabljala različne vrste osvežilcev zraka in dišeče sveče.