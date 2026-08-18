Umrla je Vedrana Rudan: »Odšla je na območje brez signala«

Umrla je hrvaška pisateljica in kolumnistka Vedrana Rudan, ki je bila stara 76 let. Vest o njeni smrti je bila objavljena na njeni uradni spletni strani z besedami: »Vedrana je odšla na območje brez signala.« Vedrana Rudan se je rodila 29. oktobra 1949 v Opatiji na Hrvaškem. V javnosti je bila znana po svojem ostrem, provokativnem in pogosto kontroverznem slogu. V svojih knjigah, kolumnah in javnih nastopih je brez zadržkov govorila o temah, o katerih so drugi pogosto molčali – od politike in družbenih razmer do medijev, zakona, družine in položaja žensk.

Prav zaradi neposrednosti in brezkompromisnega načina izražanja je pogosto povzročala burne odzive javnosti. Bila je avtorica številnih romanov in zbirk kolumn, njena dela pa so bila prevedena v več jezikov in objavljena tudi zunaj Hrvaške.

»Vedrana je odšla na območje brez signala«

Njena smrt je bila objavljena na njeni uradni spletni strani, kjer so zapisali, da je »Vedrana odšla na območje brez signala«. Marca lani je Vedrana Rudan gostovala v oddaji Nedjeljom u 2, ki jo vodi Aleksandar Stanković. Takrat je javno spregovorila tudi o svoji bolezni in svojem pogledu na smrt.

Ob koncu oddaje je povedala, da jo ima zelo veliko ljudi rado in da tudi sama ljubi njih. Nato je dodala: »In da sem nesmrtna. Naj mojo smrt razumejo kot odhod na območje brez signala.« Takrat je razkrila tudi, da ima izjemno agresivno obliko raka, ki se imenuje rak žolčevodov in ga je zelo težko odkriti.

Vedrana Rudan je v desetletjih svojega ustvarjanja postala ena najbolj prepoznavnih osebnosti hrvaškega javnega prostora. Njeno pisanje je bilo neposredno, ostro in brez olepševanja, prav zato pa je imela številne bralce, ki so cenili njeno iskrenost, pa tudi številne kritike. Njena smrt pomeni konec ustvarjalne poti avtorice, ki je s svojo besedo pogosto prestopala meje pričakovanega in se dotikala tem, ki so ostajale skrite ali zamolčane, poroča Index.hr.