Umrla še ena žrtev požara v Omišu

V splitskem kliničnem centru je danes zjutraj umrla 64-letna bolnica, ki se je zdravila zaradi hudih poškodb po požaru na območju Omiša. Iz bolnišnice so sporočili, da so uslužbenci izvedli vse potrebne ukrepe in postopke intenzivne nege, vendar so bile poškodbe pretežke. Družini pokojnice so izrekli iskreno sožalje ter dodali: »Kljub vsem sprejetim ukrepom in prizadevanjem medicinske ekipe je bolnica žal podlegla težkim poškodbam.«

Gre za šesto žrtev ognja, ki je 13. avgusta izbruhnil v Lokvi Rogoznici in se nato razširil proti Omišu. Katastrofalne posledice so doslej zahtevale življenja 34-letne državljanke Bosne in Hercegovine, ki je na Hrvaškem delala med poletno sezono, upokojenega gasilca ter še treh ljudi, starih 41, 56 in 64 let, vsi so poškodbam podlegli med zdravljenjem v splitski bolnišnici.