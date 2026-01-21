Umrli zaradi slabega vzdrževanja?

Španija je po eni najhujših železniških nesreč v zadnjem desetletju razglasila tridnevno žalovanje, prve ugotovitve strokovnjakov, ki preiskujejo nesrečo pri kraju Adamuz, pa kažejo na možno tehnično okvaro na tirih. Na kraju dogodka so namreč odkrili zlomljen spoj, ki povezuje posamezne dele tirnic. Spoj naj bi bil precej obrabljen, kar nakazuje, da napaka ni nastala nenadoma, temveč je bila prisotna že dlje. Okvarjen spoj naj bi povzročil nastanek vrzeli med tirnicama, ta se je s časom širila. Strokovnjaki domnevajo, da bi prav ta okvara lahko igrala ključno vlogo pri iztirjenju vlaka, saj razmak med tirnicama lahko povzroči izgubo stabilnosti pri velikih hitrostih. Kljub temu ta možnost še ni uradno potrjena, obstaja namreč tudi možnost, da je do zloma spoja prišlo šele ob iztirjenju.

Dogodek odpira številna vprašanja.

V nedeljski tragediji je umrlo najmanj 41 ljudi, več kot 120 je bilo poškodovanih. Hitri vlak družbe Iryo, ki je vozil iz Malage proti Madridu, se je iztiril na ravnem, nedavno obnovljenem odseku proge, zapeljal na sosednji tir in trčil v nasproti vozeči vlak iz Madrida proti Huelvi. Oba vlaka sta se po trčenju iztirila, reševalne ekipe pa so se še več ur prebijale med razbitinami vagonov. Dogodek odpira številna vprašanja, saj se je nesreča zgodila na ravnem odseku proge, vlaka pa sta vozila v okviru predpisanih hitrostnih omejitev. Premier Pedro Sánchez je ob obisku prizorišča obljubil temeljito in transparentno preiskavo, ki naj bi razjasnila, ali je bila usodna tehnična napaka posledica pomanjkljivega vzdrževanja železniške infrastrukture. Najhujša železniška nesreča v Španiji se je sicer zgodila leta 2013, ko je v iztirjenju vlaka pri Santiagu de Composteli umrlo 80 ljudi.