  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGEDIJA V ŠPANIJI

Umrli zaradi slabega vzdrževanja?

Po hudi železniški nesreči je Španija razglasila tridnevno žalovanje.
Okvara oziroma poškodba tirov je verjetno ključna pri iztirjenju. FOTO: AFP
Okvara oziroma poškodba tirov je verjetno ključna pri iztirjenju. FOTO: AFP
T. H.
 21. 1. 2026 | 05:22
A+A-

Španija je po eni najhujših železniških nesreč v zadnjem desetletju razglasila tridnevno žalovanje, prve ugotovitve strokovnjakov, ki preiskujejo nesrečo pri kraju Adamuz, pa kažejo na možno tehnično okvaro na tirih. Na kraju dogodka so namreč odkrili zlomljen spoj, ki povezuje posamezne dele tirnic. Spoj naj bi bil precej obrabljen, kar nakazuje, da napaka ni nastala nenadoma, temveč je bila prisotna že dlje. Okvarjen spoj naj bi povzročil nastanek vrzeli med tirnicama, ta se je s časom širila. Strokovnjaki domnevajo, da bi prav ta okvara lahko igrala ključno vlogo pri iztirjenju vlaka, saj razmak med tirnicama lahko povzroči izgubo stabilnosti pri velikih hitrostih. Kljub temu ta možnost še ni uradno potrjena, obstaja namreč tudi možnost, da je do zloma spoja prišlo šele ob iztirjenju.

Dogodek odpira številna vprašanja.

V nedeljski tragediji je umrlo najmanj 41 ljudi, več kot 120 je bilo poškodovanih. Hitri vlak družbe Iryo, ki je vozil iz Malage proti Madridu, se je iztiril na ravnem, nedavno obnovljenem odseku proge, zapeljal na sosednji tir in trčil v nasproti vozeči vlak iz Madrida proti Huelvi. Oba vlaka sta se po trčenju iztirila, reševalne ekipe pa so se še več ur prebijale med razbitinami vagonov. Dogodek odpira številna vprašanja, saj se je nesreča zgodila na ravnem odseku proge, vlaka pa sta vozila v okviru predpisanih hitrostnih omejitev. Premier Pedro Sánchez je ob obisku prizorišča obljubil temeljito in transparentno preiskavo, ki naj bi razjasnila, ali je bila usodna tehnična napaka posledica pomanjkljivega vzdrževanja železniške infrastrukture. Najhujša železniška nesreča v Španiji se je sicer zgodila leta 2013, ko je v iztirjenju vlaka pri Santiagu de Composteli umrlo 80 ljudi.

Več iz teme

Španijavlaktrčenjenesrečamrtvi
ZADNJE NOVICE
06:52
Šport  |  Tekme
LIGA NBA

Dončić spet čaral, dosegel 38 točk in trojni dvojček (FOTO in VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo naslednjo tekmo igrali v noči na petek, ko se bodo v gosteh pomerili z mestnimi tekmeci Los Angeles Clippers.
21. 1. 2026 | 06:52
06:50
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI POLETI

Domen Prevc: Nikoli ne veš, kdaj te za vogalom čaka presenečenje

V Obersdorfu bo od jutri do nedelje na sporedu 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
Miha Šimnovec21. 1. 2026 | 06:50
06:48
Lifestyle  |  Polet
PAZITE NA SVOJE ZOBE

Vaši zobje lahko razkrijejo, kako dolgo boste živeli. Presenetljivi izsledki velike raziskave

Ključno sporočilo je, da pri oceni tveganja ni odločilno zgolj število zdravih zob, temveč tudi število ohranjenih in saniranih zob.
Miroslav Cvjetičanin21. 1. 2026 | 06:48
06:29
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODPORNOST

Tudi ti manj znani znaki kažejo na oslabljen imunski sistem

Imunski sistem je ključ do dobrega počutja, oslabljen lahko vodi v resnejše zdravstvene težave.
21. 1. 2026 | 06:29
06:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZSILJEVANJE

Po osumljenca prišli specialci

Na območju Maribora so aretirali šesterico, ki jo sumijo izsiljevanja.
21. 1. 2026 | 06:13
06:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Donald Trump: ponagaja mu lahko samo zdravje (Suzy)

Aprila bo odzemljen, zmeden, hkrati pa izredno nepredvidljiv in radikalen.
21. 1. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki