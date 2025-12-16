Upokojenca umrla, ko sta poskušala preprečiti masaker: »Njuna družina naj ve, da sta junaka« (VIDEO)

Po spletu je zakrožil posnetek avtomobilske kamere, ki razkriva nove podrobnosti enega najhujših strelskih pohodov v zgodovini Avstralije. Na njem je mogoče videti terorista, 24-letnega Naveeda Akrama in njegovega 50-letnega očeta Sajida, ki z orožjem v rokah stojita ob cesti, ko se jima približa starejši moški, mu puško izruva iz rok, nato pa pade na cesto in negiben obleži. Kmalu za tem je na moškega padla še starejša ženska. Oba sta žal neuspešno poskušala preprečiti masaker, v katerem je umrlo 15 ljudi, ter pri tem izgubila življenji. »Mnogi ne vedo, da je bil starejši par med prvimi, ki so opazili strelca, in ga pogumno poskušala razorožiti. Žal sta oba pri tem umrla. Junaka sta, prava junaka, posredovala sta v izjemno nevarni situaciji. Njuna družina naj ve, da sta umrla, ko sta poskušala rešiti druge. Junaka sta,« je pod posnetek na družabnem omrežju zapisal eden od spletnih uporabnikov.

Za kitajske medije pa je spregovorila tudi Jenny, ki je sicer rojena na Kitajskem, a že več kot 20 let živi v Avstraliji. »To je najbolj grozljiv napad, ki sem jim bila priča, in prepričana sem, da je to tudi najbolj grozljiv napad, ki se je zgodil v zgodovini Avstralije,« je dejala Jenny, ki se sprva sploh ni zavedala, da sliši streljanje, mislila je namreč, da poka ognjemet. Šele pozneje se je zavedela, da je zrla smrti v oči. »Bila sem tam, v avtu, ko sem videla starejšega moškega, imel je 70 ali 80 let, ki je nenadoma pritekel do moškega, ki je ravno izstopil iz avtomobila ter mu iz rok strgal dolgo puško. Za njim je bila starejša ženska, zelo drobna. Najprej je na tla padel starejši moški, nato še ženska, obležala je na njem. Takrat se mi ni sanjalo, kaj gledam, bila sem v popolnem šoku, še vedno sem,« je med drugim povedala Jenny, ki se je prav tako kot drugi, ki so si ogledali posnetek, poklonila »neverjetno pogumnemu in nesebičnemu paru«, svojcem pa izrekla sožalje.