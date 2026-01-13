Upokojenec se je z ženo želel vkrcati na letalo, zaposleni posumili, da nekaj ni v redu, a tega ni pričakoval nihče

Starejši moški se je domnevno poskušal vkrcati na letalo z ženinim truplom, navaja The Sun. Osemdesetletnega moškega so tako zadržali na letališču Tenerife Sur, potem ko so zaposleni opazili, da njegova žena, ki je bila na invalidskem vozičku, ne kaže znakov življenja.

Imela nenavadno nizko telesno temperaturo

Moški je ženo na vozičku skušal prepeljati skozi varnostni pregled, kjer so ugotovili, da ima nenavadno nizko telesno temperaturo. Ko so ji varnostniki poskušali pomagati, so spoznali, da ne diha. Po navedbah moža je ženska umrla nekaj ur prej. Trdil je, da je bila v trenutku smrti že na letališču.

Moški je bil aretiran, poteka preiskava incidenta.

Podoben incident se je zgodil pred mesecem dni, ko je družina iz Združenega kraljestva poskušala na let iz Španije v Združeno kraljestvo pretihotapiti truplo preminule ženske. Po navedbah prič je 89-letno žensko na letalo prineslo pet družinskih članov, ki so kabinskemu osebju povedali, da se ne počuti dobro. Vendar je posadka pred vzletom odkrila, da je ženska umrla.