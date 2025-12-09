Ure in ure je popolnoma gol vpil na svojem balkonu, policijo so poklicali šestkrat. Pravi šok je sledil, ko so vstopili v stanovanje …

Nek 35-letni Zagrebčan je v nedeljo zvečer na balkonu svojega stanovanja v širšem središču mesta neartikulirano spuščal zvoke »uuu... aaaa«, pri tem pa je bil popolnoma gol. Njegov večkratni pojav na balkonu so opazili zgroženi mimoidoči v spremstvu otrok, ki so v eni sami večerni uri kar šestkrat poklicali policijo v razmiku treh ur. Da je to, kar so prijavitelji povedali na številko 192, resnično, so se ob prihodu na kraj dogodka prepričali tudi zagrebški policisti.

Tako je poleg prekrškovne prijave zaradi motenja javnega reda in miru ter žaljenja moralnih občutkov občanov dobil še eno kazen iz drugega področja. Policisti so mu namreč zasegli zavitek s 0,62 grama kokaina. Po noči, preživeti na policijski postaji, so Zagrebčana odpeljali na Občinsko prekrškovno sodišče v Novem Zagrebu, kjer mu je sodnik izrekel denarno kazen v višini 1165 evrov. S kaznijo se je strinjal, prav tako pa tudi s tem, da bo trajno ostal brez zaseženega kokaina, ki bo uničen, piše Jutarnji list.