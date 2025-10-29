Uslužbenka vse poletje kradla parkirnino in priveznino

Skradin je manjše mesto na Hrvaškem, ki šteje manj kot 3500 prebivalcev. Poleti pa je tam zelo živahno zaradi turistov, ki si želijo ogledati nekaj kilometrov oddaljen sloviti slap Skradinski buk, in vstopa v center za obiskovalce nacionalnega parka Krka. Cene parkirišč v Skradinu so za nekaj sto tisoč letnih obiskovalcev poleti zasoljene: ena ura parkiranja z avtodomom stane tri evre, parkiranje osebnega avtomobila pa poldrugi evro vsako uro.

170 TISOČAKOV naj bi pobasala.

Parkirnine pobira lokalno komunalno podjetje Rivina Jaruga, župan Skradina Antonio Brajković pa je pojasnil: »Čeprav je osnovna dejavnost komunalnega podjetja odvoz in ravnanje z odpadki, upravljajo parkirišča, prav tako pa po pogodbi z luško kapetanijo sprejemajo jadrnice in jahte na obali.«

Kot se je izvedelo, pa denar ni končal v blagajni komunalnega podjetja ali občine, temveč ga je v svoj žep spravila uslužbenka. »To pomeni, da je ni nihče nadziral, saj iztržek poberejo vsak dan,« je za RTL povedal domačin Duje, ki mu nikakor ni bilo jasno, kako ji je to uspevalo več mesecev; v tem času naj bi pobasala 170.000 evrov. Župan Brajković pa je pojasnil: »Direktorica podjetja je primanjkljaj zaznala, ko se je vrnila z večmesečne bolniške odsotnosti.«

Dejansko naj bi se pokazalo, da je uslužbenka gotovino jemala vsak dan; vmes je že dobila izredno odpoved in kazensko ovadbo, policija pa je sprožila preiskavo. Ni pa znano, ali je kaj denarja od parkirnin in privezov vrnila. Hrvate je potolažil turist Stojan iz Slovenije, ki so ga prestregle kamere RTL: »Tudi pri nas se to dogaja. Nekateri se rodijo takšni, da jemljejo.«