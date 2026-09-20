Usmrtili moškega, ki je zagrešil trojni umor sosedov: ubil jih je, ker pri njih ni našel kokaina

V državnem zaporu v Teksasu so s smrtonosno injekcijo usmrtili 40-letnega LeJamesa Normana, ki je bil obsojen zaradi trojnega umora svojih sosedov med ponesrečenim ropom leta 2005. Kazen so izvedli potem, ko je vrhovno sodišče ZDA zavrnilo njegovo prošnjo za odlog usmrtitve.

Norman pred usmrtitvijo ni želel izreči zadnjih besed in je na vprašanje paznika le odkimaval z glavo. Postopek so spremljali njegova sestra, njegova dva otroka in prijatelj, medtem ko svojcev ali prijateljev žrtev ni bilo. Po navedbah časnika Houston Chronicle je Norman po prejemu odmerka sedativa nekajkrat globoko vdihnil, zazehal, se nekajkrat oglasil s hrkanjem in se nato nehal premikati. Za mrtvega so ga uradno razglasili ob 18.44.

Tragični dogodek se je zgodil v mestu Edna, ko sta Norman in njegov sostorilec Ker'Sean Ramey vlomila v sosednjo hišo v iskanju kokaina. Ker droge nista našla, sta kruto umorila vse tri stanovalce: 38-letnega Celsa Lopeza, 18-letno Tiffani Peacock in 24-letnega Samuela Robertsa.

Normana so po več mesecih bega prijeli pri poskusu vrnitve iz Mehike v ZDA. Dejanje je pozneje priznal, porota pa ga je obsodila na smrt. Enaka kazen čaka tudi njegov sostorilca Rameyja, ki naj bi ga usmrtili naslednji teden. Gre za peto izvedeno smrtno kazen v Teksasu letos, sicer pa po številu usmrtitev v ZDA prednjači Florida, kjer so izvedli več kot polovico vseh letošnjih usmrtitev.