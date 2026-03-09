  • Delo d.o.o.
POZIVI DRUŽIN

Usoda izginulega letala ostaja neznana, pozivi družin k podaljšanju iskanja

Let MH370 je izginil pred 12 leti.
Uganka še ni razrešena. FOTOGRAFIJI: Dokumentacija Dela
Uganka še ni razrešena. FOTOGRAFIJI: Dokumentacija Dela
Reuters, I. R.
 9. 3. 2026 | 06:16
2:19
A+A-

Družine oseb na krovu leta Malaysia Airlines MH370 so včeraj pozvale malezijsko vlado, naj podaljša pogodbo, ki jo je sklenila s podjetjem za globokomorsko raziskovanje Ocean Infinity, da bi nadaljevali iskanje letala, ki je izginilo pred 12 leti. Boeing 777 je prevažal 227 potnikov in 12 članov posadke, ko je 8. marca 2014 izginil na poti iz Kuala Lumpurja v Peking ter postal ena najtrajnejših letalskih ugank na svetu. Od takrat je bilo v južnem Indijskem oceanu izvedenih več iskalnih akcij, vendar so bile vse brez uspeha. Malezija je marca lani soglašala, da Ocean Infinity ponovno začne iskanje po načelu »brez najdbe, brez plačila«, pri čemer bi podjetje prejelo 70 milijonov dolarjev le v primeru uspešnega lociranja razbitin.

Malezijski urad za preiskovanje letalskih nesreč (AAIB) je včeraj sporočil, da iskanje doslej ni prineslo rezultatov, in sicer po dveh fazah iskanja, ki sta skupaj trajali 28 dni in zajeli približno 7571 kvadratnih kilometrov (2923 kvadratnih milj) morskega dna. Po navedbah AAIB so bile operacije občasno motene zaradi vremenskih razmer in stanja morja, druga faza pa se je končala 23. januarja. »Vlada ostaja zavezana sprotnemu obveščanju družin in bo po potrebi še naprej zagotavljala posodobitve,« so sporočili.

Preiskovalci niso izključili možnosti, da je bilo letalo namenoma preusmerjeno s poti.
Preiskovalci niso izključili možnosti, da je bilo letalo namenoma preusmerjeno s poti.

239 judi je bilo na letalu.

Malezijski preiskovalci v poročilu

Skupina Voice370, ki zastopa družine oseb na krovu, je sporočila, da je malo verjetno, da bi Ocean Infinity pred iztekom pogodbe junija ponovno začel iskanje, in sicer zaradi prihajajočih zimskih mesecev na južni polobli in vse slabših morskih razmer. Vlado je pozvala, naj ugodi morebitnim prošnjam podjetja Ocean Infinity za podaljšanje pogodbe in enake pogoje razširi tudi na druga zainteresirana raziskovalna podjetja. Malezijski preiskovalci v poročilu iz leta 2018 niso podali zaključka o tem, kaj se je zgodilo na letu, vendar niso izključili možnosti, da je bilo letalo namenoma preusmerjeno s poti.

Več iz teme

Malaysia AirlinesMalezijaMH370letalska nesrečapreiskavaoceanpolicijanesreča
08:07
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED TEDNA

Teden z Luno: od napetosti in notranjih dvomov do ustvarjalnih prebliskov

Preverite, kakšen teden nam napoveduje Luna.
Joy Lotos9. 3. 2026 | 08:07
07:59
Lifestyle  |  Polet
ALI STE VEDELI

Kako pravilno meriti krvni tlak doma

Merjenje krvnega tlaka doma se morda zdi preprosto opravilo, vendar lahko že majhne razlike v času ali načinu merjenja bistveno spremenijo rezultate.
Miroslav Cvjetičanin9. 3. 2026 | 07:59
07:41
Novice  |  Svet
VOJNA Z IRANOM

Nafta zjutraj močno poskočila, svetovni trgi v šoku

Današnji skok ni prizadel le energetskih trgov. Azijske borze so se ob odprtju pogreznile globoko v rdeče, vlagatelje pa vse bolj skrbi, da bi dolgotrajna blokada Hormuške ožine sprožila širši val podražitev in nov udarec za svetovno gospodarstvo.
9. 3. 2026 | 07:41
07:31
Novice  |  Slovenija
VASICA RUT

V rutarskem raju upajo na čudež, v vasi jih živi le še 38 (FOTO)

Vasica Rut je bila središče srednjeveške kolonizacije tirolskih kmetov. Njihova govorica se je obdržala več kot 700 let.
Tina Horvat9. 3. 2026 | 07:31
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: čemaževa juhica, koprive v kremni omaki in francoske testenine, ki so obnorele splet

Preprosta, sezonska kuhinja, ki slavi pomlad: divje rastline, domače sestavine in jedi, ki so hkrati hranljive, tople in nezahtevne za pripravo.
Odprta kuhinja9. 3. 2026 | 07:30
07:25
Bulvar  |  Glasba in film
SANMARINSKI IZBOR

Luka Basi ostal brez evrovizijske vozovnice

S skladbo Chicolo se je slovenski pevec prebil v finale sanmarinskega izbora, a je zmago in nas-top na Evroviziji na Dunaju osvojila pevka Senhit.
Kaja Grozina9. 3. 2026 | 07:25

