Usoda izginulega letala ostaja neznana, pozivi družin k podaljšanju iskanja

Družine oseb na krovu leta Malaysia Airlines MH370 so včeraj pozvale malezijsko vlado, naj podaljša pogodbo, ki jo je sklenila s podjetjem za globokomorsko raziskovanje Ocean Infinity, da bi nadaljevali iskanje letala, ki je izginilo pred 12 leti. Boeing 777 je prevažal 227 potnikov in 12 članov posadke, ko je 8. marca 2014 izginil na poti iz Kuala Lumpurja v Peking ter postal ena najtrajnejših letalskih ugank na svetu. Od takrat je bilo v južnem Indijskem oceanu izvedenih več iskalnih akcij, vendar so bile vse brez uspeha. Malezija je marca lani soglašala, da Ocean Infinity ponovno začne iskanje po načelu »brez najdbe, brez plačila«, pri čemer bi podjetje prejelo 70 milijonov dolarjev le v primeru uspešnega lociranja razbitin.

Malezijski urad za preiskovanje letalskih nesreč (AAIB) je včeraj sporočil, da iskanje doslej ni prineslo rezultatov, in sicer po dveh fazah iskanja, ki sta skupaj trajali 28 dni in zajeli približno 7571 kvadratnih kilometrov (2923 kvadratnih milj) morskega dna. Po navedbah AAIB so bile operacije občasno motene zaradi vremenskih razmer in stanja morja, druga faza pa se je končala 23. januarja. »Vlada ostaja zavezana sprotnemu obveščanju družin in bo po potrebi še naprej zagotavljala posodobitve,« so sporočili.

Preiskovalci niso izključili možnosti, da je bilo letalo namenoma preusmerjeno s poti.

239 judi je bilo na letalu.

Skupina Voice370, ki zastopa družine oseb na krovu, je sporočila, da je malo verjetno, da bi Ocean Infinity pred iztekom pogodbe junija ponovno začel iskanje, in sicer zaradi prihajajočih zimskih mesecev na južni polobli in vse slabših morskih razmer. Vlado je pozvala, naj ugodi morebitnim prošnjam podjetja Ocean Infinity za podaljšanje pogodbe in enake pogoje razširi tudi na druga zainteresirana raziskovalna podjetja. Malezijski preiskovalci v poročilu iz leta 2018 niso podali zaključka o tem, kaj se je zgodilo na letu, vendar niso izključili možnosti, da je bilo letalo namenoma preusmerjeno s poti.