Usoda staršev morilca Koste še ni dokončna! Sodišče v Beogradu odredilo novo sojenje

V Beogradu je prišlo do preobrata v primeru Ribnikar. Sodišče je razveljavilo sodbo staršev Koste Kecmanovića, ki je maja 2023 izvedel enega najhujših šolskih pokolov v zgodovini Srbije. Presodili so, da je bila prvostopenjska odločitev polna nejasnosti in napak, zato se bo sojenje začelo znova. Vse to ponovno odpira boleče rane staršev, ki so v napadu izgubili otroke.

Masaker, ki je 3. maja 2023 pretresel beograjsko osnovno šolo »Vladislav Ribnikar«, še vedno odmeva. Komaj 13-letni deček je s pištolo svojega očeta ubil devet sošolcev in varnostnika, šest ljudi pa ranil. Zaradi starosti zanj kazenska odgovornost po zakonu sploh ni mogoča – deček je bil zato nameščen v posebno psihiatrično ustanovo, kjer ostaja pod nadzorom.

Starša, Miljana in Vladimir Kecmanović, sta bila decembra nepravnomočno obsojena: oče na 14 let in šest mesecev zapora, mati na tri leta. Sodba ju je bremenila malomarnosti pri hrambi orožja in tega, da sta sinu dovolila vaditi streljanje na mestnem strelišču. Na izrek sodbe so prišli tudi starši otrok, ki so umrli v pokolu, pa tudi tisti, ki so preživeli masakre v Malem Orašju in Duboni – vsi z enako, težko bolečino v očeh.

Sodba je »nejasna, protislovna«?!

A v petek se je zgodil preobrat. Pritožbeno sodišče v Beogradu je odločilo, da je bila prvostopenjska sodba »nejasna, protislovna in obremenjena z bistvenimi kršitvami postopka«. V obrazložitvi so zapisali, da sodba ni jasno pojasnila odločilnih dejstev, prav tako pa razlogi v obrazložitvenem delu niso skladni z izrekom.

Na sojenju Kosti Kecmanoviću in njegovim staršem. FOTO: Borna Jaksic/pixsell Pixsell

Višjemu sodišču zdaj nalagajo, naj v ponovljenem postopku »odkloni vse pomanjkljivosti«, pravilno uporabi procesne določbe in temeljito presodi vsak dokaz – posebej in v povezavi z drugimi. Šele tako bo lahko sprejeta »zakonita, jasna in nedvoumno obrazložena odločitev«.

Oče ostaja v priporu

Pritožbeno sodišče je obenem podaljšalo pripor Vladimirju Kecmanoviću, ki je za zapahi že od maja 2023, medtem ko se Miljana brani s prostosti. Posebej izpostavljajo tudi odločitev glede inštruktorja na strelišču, kjer je deček vadil streljanje. Ta je bil prvotno obsojen na 15 mesecev zapora zaradi krivega pričanja, zdaj pa mu je kazen spremenjena v eno leto hišnega pripora.

Sodni spis opozarja še na bistveno dejstvo: po srbski zakonodaji otrok, ki še ni dopolnil 14 let, ne more biti kazensko odgovoren. Zakon je v tem jasen – takšni osebi se ne sme izreči nobena kazenska sankcija. To je tudi razlog, da je celotno pravno breme padlo na ramena njegovih staršev.

Primer Ribnikar se tako vrača na začetek. Družine žrtev znova čakajo nov krog sojenja, ki bo – tako upajo – prinesel več jasnosti, več odgovorov in predvsem občutek pravičnosti.