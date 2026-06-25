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Usoden padec z e-skirojem za 14-letnika: pri padcu ni nosil zelo pomembne zaščite

Do nesreče je prišlo v hrvaškem mestu Metković ob meji z Bosno in Hercegovino.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
STA. M. J.
 25. 6. 2026 | 18:05
1:49
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V bolnišnici v Mostarju je ponoči umrl 14-letnik, ki se je v ponedeljek v hrvaškem mestu Metković ob meji z Bosno in Hercegovino huje poškodoval ob padcu z električnim skirojem. Policija je danes potrdila, da ni nosil zaščitne čelade in je pri padcu utrpel hude, življenjsko nevarne poškodbe glave. »Kljub nujni medicinski intervenciji in intenzivnemu zdravljenju v bolnišnici v Mostarju je pacient 24. junija ponoči umrl zaradi poškodb,« je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina danes sporočila policija.

Policija opozarja

Policijska uprava dubrovniško-neretvanske županije je ob tem izdala opozorilo voznikom skirojev o obveznosti nošenja zaščitne čelade in uporabe kolesarskih stez, prepovedi uporabe slušalk in mobilnih telefonov med vožnjo ter prepovedi prevažanja drugih oseb.

»Električne skiroje lahko upravljajo le osebe, starejše od 14 let. Otroci, mlajši od 14 let, jih zakonsko ne smejo voziti po cestah in javnih površinah. Starši in skrbniki so zakonsko odgovorni za dejanja svojih otrok. Z nakupom ali dovoljenjem za upravljanje skiroja otroku, mlajšemu od 14 let, neposredno kršite zakon in ogrožate njegovo življenje,« še opozarja policija. Dodali so, da se vozila, ki razvijejo hitrost več kot 25 kilometrov na uro ali imajo motor z močjo, ki presega zakonsko dovoljene omejitve, štejejo za neregistrirana motorna kolesa in mopede. Njihova neustrezna raba v prometu se lahko kaznuje z globami do 2000 evrov.

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