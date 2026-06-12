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Usodni zadnji polet s helikopterjem: pilot umrl, več oseb so odpeljali (FOTO)

Pri jezeru Maggiore je danes strmoglavil helikopter. Zakaj je kmalu po vzletu strmoglavil, še ni jasno.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
STA, M. J.
 12. 6. 2026 | 17:49
 12. 6. 2026 | 17:54
1:12
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Pri italijanskem jezeru Maggiore blizu mesta Solcio di Lesa je danes strmoglavil helikopter, pri čemer je pilot umrl. Še tri osebe so bile poškodovane in so jih prepeljali bolnišnico, je sporočila lokalna gasilska enota. Pilot je bil švicarski poslovnež, trije ranjeni potniki pa so nemški državljani. Četverica je nameravala opraviti polet nad območjem, priljubljenim med dopustniki, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Prve ugotovitve kažejo, da je helikopter vzletel z zemljišča pri vili na zahodni obali jezera. Zakaj je kmalu po vzletu strmoglavil, še ni jasno. Italijanski časopis La Stampa, ki ga povzema dpa, je poročal, da je preminuli pilot turistom že dalj časa s svojim helikopterjem nudil polete nad območjem jezera. Jezero Maggiore na meji s Švico je sicer drugo največje jezero v Italiji in je priljubljena počitniška destinacija.

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