Josip ustrelil nosečo svakinjo (28) ter svojo partnerico (29) in pobegnil v Slovenijo

FEMICID

Svakinja storilca, noseča mati treh otrok, streljanja ni preživela. Na naši strani meje so Josipa Oršuša prijeli po 36 urah bega.

Josipa Oršuša, 40-letnega hrvaškega državljana, ki je v četrtek v Murskem Središču nedaleč od slovenske meje ustrelil dve ženski – svojo partnerico in njeno nosečo sestro – so pomurski policisti prijeli po 36 urah bega. Pri sebi je imel nož, pištolo in puško, prijetju pa se po besedah naših organov ni upiral. Izpolnil ukaz »Policisti so ga pozvali, naj se preda, njihov ukaz je izpolnil,« je obsežno policijsko akcijo na območju Pomurja, v kateri so iskali Oršuša, povzel Bojan Rous, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Murska Sobota. Hrvaški državljan je v romskem ...