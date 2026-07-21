Ustrelil šest socialnih delavcev, v zaporu sodil še sebi

Osumljenec za množični strelski napad v nemškem mestu Stade blizu Hamburga na severu Nemčije, v katerem je konec junija umrlo šest oseb, je v zaporu storil samomor, je danes v izjavi sporočilo ministrstvo za pravosodje zvezne dežele Spodnje Saške, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osebje zapora je 45-letnega moškega davi v njegovi enoposteljni celici našlo mrtvega. Po navedbah ministrstva trenutno ni znakov, da bi bil kdo drug vpleten v njegovo smrt. Po podatkih policije naj bi osumljenec 29. junija v centru za pomoč materam in otrokom v središču mesta Stade ustrelil štiri ženske in dva moška. Vseh šest žrtev je bilo socialnih delavcev, ki so delali v centru. V napadu je bila ranjena še ena oseba, poroča AFP.

V času streljanja sta bili v centru tudi osumljenčeva trimesečna hči in njena mati, ki pa v napadu nista bili poškodovani. Motiv strelskega napada naj bi bil spor zaradi skrbništva nad otrokom, je po napadu sporočila policija. Osumljenec je po strelskem napadu poskušal pobegniti z avtomobilom, ki ga je vozila starejša ženska, za katero se domneva, da ima »tesno povezavo z družino strelca«, vendar so ju po kratkem pregonu ujeli.

Moški se je po poročanju nemške revije Spiegel, ki se sklicuje na neimenovane vire, predhodno soočal z očitki, da je trimesečno deklico stresal. Zdravniki naj bi pri pregledu otroka odkrili poškodbe, skladne s takšnim dejanjem. Osumljenec naj bi nato grozil zdravnikom, ki so skrbeli za otroka, zaradi česar naj bi bila sprožena policijska preiskava, ki je bila pozneje opuščena.