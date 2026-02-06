Ustrelili enega najvišjih predstavnikov ruske vojaške obveščevalne službe

Neznani napadalec je danes zjutraj v Moskvi večkrat ustrelil enega najvišjih predstavnikov ruske vojaške obveščevalne službe. Tarča napada je bil generalpodpolkovnik Vladimir Aleksejev, prvi namestnik vodje vojaške obveščevalne agencije GRU, ki je bil po streljanju huje ranjen in prepeljan v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje uradno še ni znano. Napad se je zgodil v stanovanjskem objektu na severozahodnem obrobju ruske prestolnice. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa je območje zaprla in sprožila obsežno iskalno akcijo.

Preiskava zaradi poskusa umora in trgovine z orožjem

Iz ruskega preiskovalnega odbora so sporočili, da je neznani storilec večkrat streljal na generala na visokem položaju v ruski vojaški obveščevalni službi, nato pa pobegnil. Dodali so, da je Aleksejev hospitaliziran, preiskava pa poteka zaradi suma poskusa umora in nezakonite trgovine z orožjem. Gre za eno najresnejših kaznivih dejanj, ki jih obravnava urad, pristojen za preiskave hudih zločinov. Uradne informacije o morebitnih osumljencih ali motivih napada za zdaj niso znane. Preiskovalci zbirajo dokaze, analizirajo posnetke nadzornih kamer in zaslišujejo priče.

Ključna figura GRU in ruske vojaške diplomacije

Aleksejev je namestnik admirala Igorja Kostjukova, ki trenutno vodi rusko delegacijo na mirovnih pogajanjih o Ukrajini v Abu Dabiju. Funkcijo prvega namestnika direktorja GRU opravlja od leta 2011, hkrati pa ima visok položaj v generalštabu ruske vojske. Decembra 2016 so mu Združene države Amerike uvedle sankcije zaradi domnevne vloge v ruskih kibernetskih napadih, ki naj bi vplivali na ameriške predsedniške volitve. Evropska unija pa mu je sankcije naložila po obtožbah o vpletenosti GRU v zastrupitev z živčnim strupom v britanskem Salisburyju leta 2018. V njegovi uradni biografiji je izpostavljena tudi njegova vloga v Siriji, kjer je leta 2015 vodil obveščevalne operacije ob ruskem vojaškem posredovanju proti džihadističnim skupinam v podporo takratnemu predsedniku Bašarju al Asadu.

Niz napadov na visoke ruske častnike

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 je bilo v Moskvi ubitih ali ranjenih več visokih ruskih vojaških častnikov. Za nekatere napade je odgovornost prevzel Kijev ali ukrajinske varnostne službe. Minuli mesec je rusko sodišče na dosmrtni zapor obsodilo državljana Uzbekistana zaradi umora generala Igorja Kirilova, nekdanjega poveljnika ruskih sil za radiološko, kemično in biološko obrambo. Kirilov je decembra 2024 umrl v eksploziji pred stanovanjskim objektom v Moskvi, za napad pa naj bi odgovornost prevzela ukrajinska varnostna služba SBU.