  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBOROŽEN NAPAD

Ustrelili enega najvišjih predstavnikov ruske vojaške obveščevalne službe

Preiskovalci dogodek obravnavajo kot poskus umora.
Tarča napada je bil generalpodpolkovnik Vladimir Aleksejev. FOTO: Russian Defence Ministry
Tarča napada je bil generalpodpolkovnik Vladimir Aleksejev. FOTO: Russian Defence Ministry
Kaja Grozina
 6. 2. 2026 | 11:00
3:01
A+A-

Neznani napadalec je danes zjutraj v Moskvi večkrat ustrelil enega najvišjih predstavnikov ruske vojaške obveščevalne službe. Tarča napada je bil generalpodpolkovnik Vladimir Aleksejev, prvi namestnik vodje vojaške obveščevalne agencije GRU, ki je bil po streljanju huje ranjen in prepeljan v bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje uradno še ni znano. Napad se je zgodil v stanovanjskem objektu na severozahodnem obrobju ruske prestolnice. Napadalec je po dejanju pobegnil, policija pa je območje zaprla in sprožila obsežno iskalno akcijo.

Preiskava zaradi poskusa umora in trgovine z orožjem

Iz ruskega preiskovalnega odbora so sporočili, da je neznani storilec večkrat streljal na generala na visokem položaju v ruski vojaški obveščevalni službi, nato pa pobegnil. Dodali so, da je Aleksejev hospitaliziran, preiskava pa poteka zaradi suma poskusa umora in nezakonite trgovine z orožjem. Gre za eno najresnejših kaznivih dejanj, ki jih obravnava urad, pristojen za preiskave hudih zločinov. Uradne informacije o morebitnih osumljencih ali motivih napada za zdaj niso znane. Preiskovalci zbirajo dokaze, analizirajo posnetke nadzornih kamer in zaslišujejo priče.

Ključna figura GRU in ruske vojaške diplomacije

Aleksejev je namestnik admirala Igorja Kostjukova, ki trenutno vodi rusko delegacijo na mirovnih pogajanjih o Ukrajini v Abu Dabiju. Funkcijo prvega namestnika direktorja GRU opravlja od leta 2011, hkrati pa ima visok položaj v generalštabu ruske vojske. Decembra 2016 so mu Združene države Amerike uvedle sankcije zaradi domnevne vloge v ruskih kibernetskih napadih, ki naj bi vplivali na ameriške predsedniške volitve. Evropska unija pa mu je sankcije naložila po obtožbah o vpletenosti GRU v zastrupitev z živčnim strupom v britanskem Salisburyju leta 2018. V njegovi uradni biografiji je izpostavljena tudi njegova vloga v Siriji, kjer je leta 2015 vodil obveščevalne operacije ob ruskem vojaškem posredovanju proti džihadističnim skupinam v podporo takratnemu predsedniku Bašarju al Asadu

Niz napadov na visoke ruske častnike

Od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 je bilo v Moskvi ubitih ali ranjenih več visokih ruskih vojaških častnikov. Za nekatere napade je odgovornost prevzel Kijev ali ukrajinske varnostne službe. Minuli mesec je rusko sodišče na dosmrtni zapor obsodilo državljana Uzbekistana zaradi umora generala Igorja Kirilova, nekdanjega poveljnika ruskih sil za radiološko, kemično in biološko obrambo. Kirilov je decembra 2024 umrl v eksploziji pred stanovanjskim objektom v Moskvi, za napad pa naj bi odgovornost prevzela ukrajinska varnostna služba SBU.

Več iz teme

RusijanapadRusija-Ukrajinavojna v UkrajinistreljanjeMoskvaumor
ZADNJE NOVICE
11:02
Novice  |  Slovenija
DVA DELA

Prihaja velika sprememba: tako bodo po novem rubili socialno pomoč

Informacijski sistem centrov za socialno delo bo nadgrajen tako, da bo redno denarno socialno pomoč razdelil v dve nakazili.
6. 2. 2026 | 11:02
11:00
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
OBOROŽEN NAPAD

Ustrelili enega najvišjih predstavnikov ruske vojaške obveščevalne službe

Preiskovalci dogodek obravnavajo kot poskus umora.
Kaja Grozina6. 2. 2026 | 11:00
10:45
Lifestyle  |  Astro
PREHITER TEMPO

Tako premagamo strah pred prihodnostjo

Ne gradimo iz panike, ampak iz jasnosti. Ko umirimo dih, se umiri tudi svet okoli nas.
6. 2. 2026 | 10:45
10:45
Novice  |  Kronika  |  Doma
POČILO JE

Pozor! Primorka je zaprta zaradi nesreče

Osebna vozila lahko avtocesto zapustijo na priključku Dragomer.
6. 2. 2026 | 10:45
10:38
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA URGENCI

Hotel takojšnjo obravnavo v ZD Ilirska Bistrica zaradi poškodovanega prsta, ob tem mahal z berglo

Zoper moškega so policisti zaradi kršitve javnega reda uvedli hitri postopek, ravno tako bodo s poročilom obvestilo pristojni CSD.
6. 2. 2026 | 10:38
10:19
Novice  |  Slovenija
SMUČARSKE PROGE

Slaba volja in jeza na Krvavcu! Oglasil se je Janez Janša: »Ali jih kdo prepozna?« (FOTO)

Na Krvavcu sprva evforija, nato hladen tuš, saj so neodgovorni posamezniki uničili nekatere proge. Del smučišča ostaja zaprt.
6. 2. 2026 | 10:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki