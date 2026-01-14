Ustrelili so ga med materinim pogrebom

Nekdanjega korziškega separatističnega voditelja Alaina Orsonija so v ponedeljek med pogrebom njegove matere v Veru, vasi okoli 30 kilometrov vzhodno od Ajaccia, glavnega mesta sredozemskega francoskega otoka, ustrelili in ubili, je sporočil javni tožilec mesta. »Zadel ga je strel z velike razdalje,« je za Reuters povedal tožilec Nicolas Septe. Lokalna policija je atentat potrdila, 71-letni Orsoni pa je po navedbah virov umrl na kraju zločina. Po poročanju francoskih medijev je približno 50 udeležencev pogreba prejelo psihološko pomoč v bolnišnici v Ajacciu.

71 LET JE dočakal Alain Orsoni.

Orsoni je po študiju v Parizu postal eden od vodij Korziške nacionalne osvobodilne fronte (FLNC). Pozneje je ustanovil Gibanje za samoodločbo, ki so ga njegovi nasprotniki opisovali kot »gibanje za posel«, poroča AFP. Francoska policija ga je štela za legalno krinko oborožene skupine Korziška nacionalna osvobodilna fronta. Oblasti so jo povezovale z vrsto napadov na otoku v 90. letih, nekatere od njih je skupina tudi prevzela. Leta 1996 je med spori znotraj nacionalističnega gibanja zapustil Korziko in več let živel najprej na Floridi, nato pa še v Nikaragvi in Španiji.

Alain Orsoni je bil v preteklosti tudi predsednik korziškega nogometnega kluba AC Ajaccio. FOTO: Pascal Pochard-casabianca Afp

Orsoni je bil prav tako obtožen, obsojen in pozneje pomiloščen v povezavi z napadom z mitraljezom na iransko veleposlaništvo v Parizu leta 1980, še poroča Reuters. V začetku 21. stoletja je bil tudi predsednik korziškega nogometnega kluba AC Ajaccio. Policija je poleti 2008 preprečila poskus atentata nanj. Njegov brat Guy je bil umorjen leta 1983.