GROZA

Ustvarjalec znanih računalniških iger umrl v strašni nesreči, njegov Ferrari zgorel (VIDEO)

Vince Zampella je umrl na kraju nesreče.
Vince Zampella. FOTO: Kevork Djansezian Afp
Vince Zampella. FOTO: Kevork Djansezian Afp
M. U.
 23. 12. 2025 | 08:31
 23. 12. 2025 | 09:34
1:19
A+A-

Ustvarjalec iger Call of Duty in Battlefield 6 je umrl v prometni nesreči. Vince Zampella je izgubil nadzor nad svojim Ferrarijem, ko je zapuščal predor, trčil v varovalno ograjo in vozilo je zagorelo, navajajo ameriški mediji.

Zampella je umrl na kraju nesreče. Sopotnika je ob trčenju vrglo iz avtomobila in je kasneje umrl v bolnišnici.

Vince Zampella je umrl na kraju nesreče. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Vince Zampella je umrl na kraju nesreče. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Zampella je bil vodja podjetja Respawn Entertainment in nekdanji izvršni direktor studia Infinity Ward, ki stoji za uspešno franšizo Call of Duty. Zampella, star 55 let, je leta 2010 soustanovil Respawn Entertainment. Studio, najbolj znan po igrah Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends in Star Wars Jedi: Fallen Order, je leta 2017 prevzelo podjetje EA, znano podjetje za videoigre. Zampella je vodil tudi studio EA, odgovoren za priljubljeno franšizo Battlefield. »To je nepredstavljiva izguba in sočustvujemo z Vinceovo družino, ljubljenimi in vsemi, ki se jih je dotaknil s svojim delom,« je EA sporočilo v izjavi.

smrtprometna nesrečasmrtna nesrečatrčenjeVince Zampella
ZADNJE NOVICE
10:27
Novice  |  Slovenija
RESNO OPOZORILO

Zvonijo alarmi, znani slovenski infektolog udaril: »Gripe je toliko, da je skoraj zmanjkalo priključkov za kisik ... Kdo bo odgovarjal za smrti«

Vrh okužb z gripo običajno nastopi šele januarja ali februarja.
23. 12. 2025 | 10:27
10:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Enostavno in zelo učinkovito

Dobre pol ure hoje je lahko dober trening, zlasti če to počnemo vsak dan.
Janez Kušar23. 12. 2025 | 10:00
09:52
Novice  |  Slovenija
GANLJIVA ZGODBA

Išče moškega z Gorenjske, star okoli 30 let, ki živi na Nizozemskem in vozi zlatega Citroëna: ga poznate?

Po naključnem srečanju ob cesti in tragični nesreči bralka išče moškega, ki ji je v nekaj minutah pokazal, da sočutje med neznanci še obstaja. Žal ji je le, da ga ni vprašala vsaj po imenu.
Kaja Grozina23. 12. 2025 | 09:52
09:46
Šport  |  Odmevi
NBA

Dončić ne bo nastopil v Phoenixu: Gre za ponavljajoče se težave. Iščemo načine, da ga zaščitimo

Naš košarkarski superzvezdnik bo izpustil naslednji dvoboj v Phoenixu, bržkone pa bo nastopil že na naslednjem domačem obračunu proti Houstonu, ki bo na božični dan.
23. 12. 2025 | 09:46
09:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NM

Poglejte, kaj vse so sevniški policisti našli pri 52-letniku (FOTO)

Po opravljeni kategorizaciji orožja bodo zoper 52-letnika ustrezno ukrepali.
23. 12. 2025 | 09:43
09:24
Video
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne boste verjeli, kaj je največja napaka pri praznični mizi

Praktični nasveti za praznični bonton: od obdarovanja do obnašanja ob obisku. Kako se izogniti zadregam in ustvariti topla, spoštljiva druženja.
Nina Štajner23. 12. 2025 | 09:24

