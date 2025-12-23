Ustvarjalec iger Call of Duty in Battlefield 6 je umrl v prometni nesreči. Vince Zampella je izgubil nadzor nad svojim Ferrarijem, ko je zapuščal predor, trčil v varovalno ograjo in vozilo je zagorelo, navajajo ameriški mediji.

Zampella je umrl na kraju nesreče. Sopotnika je ob trčenju vrglo iz avtomobila in je kasneje umrl v bolnišnici.

Vince Zampella je umrl na kraju nesreče. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Zampella je bil vodja podjetja Respawn Entertainment in nekdanji izvršni direktor studia Infinity Ward, ki stoji za uspešno franšizo Call of Duty. Zampella, star 55 let, je leta 2010 soustanovil Respawn Entertainment. Studio, najbolj znan po igrah Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends in Star Wars Jedi: Fallen Order, je leta 2017 prevzelo podjetje EA, znano podjetje za videoigre. Zampella je vodil tudi studio EA, odgovoren za priljubljeno franšizo Battlefield. »To je nepredstavljiva izguba in sočustvujemo z Vinceovo družino, ljubljenimi in vsemi, ki se jih je dotaknil s svojim delom,« je EA sporočilo v izjavi.