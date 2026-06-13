Ustvarjalki vsebin za odrasle plačal skoraj 10.000 evrov za izpolnitev spolnih fantazij: med srečanjem ga je zadušila

Ameriško sodišče je 31-letno ustvarjalko vsebin za platformo OnlyFans obsodilo na štiri leta zapora zaradi smrti moškega, ki je med zasebnim srečanjem umrl zaradi zadušitve, poroča True Crime News. Tragični dogodek se je zgodil aprila 2023 v Kaliforniji, ko se je 55-letni Michael Dale srečal z Michaelo Rylaarsdam zaradi izpolnitve svojih spolnih fantazij. Po ugotovitvah preiskovalcev je med srečanjem sodelovala pri vrsti nevarnih praks, ki so moškemu na koncu vzele življenje.

Po navedbah tožilstva je bil Dale med srečanjem skoraj povsem ovit v plastično folijo, dodatno pa so mu bile omejene možnosti gibanja in komunikacije. Med postopkom je ostal brez možnosti normalnega dihanja, zaradi česar je izgubil zavest. Ko je Rylaarsdamova ugotovila, da ne kaže več znakov življenja, je poklicala reševalce, vendar mu niso mogli več pomagati. Preiskava je pokazala, da je moški za izvedbo srečanja ponudil približno 11.000 dolarjev. Čeprav je šlo za dogovorjeno srečanje, so preiskovalci ugotovili, da nekaterih dejanj, ki so prispevala k njegovi smrti, ni izrecno zahteval.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Tragedijo bi bilo mogoče preprečiti

Primer je sprva obravnavalo tožilstvo kot umor druge stopnje, vendar je obtožena maja letos priznala krivdo za povzročitev smrti iz malomarnosti. S tem se je izognila dolgotrajnemu sodnemu postopku in morebitni strožji kazni. Med obravnavo je ena od prič povedala, da je med srečanjem slišala Dalea prositi, naj se dogajanje ustavi. Ta izjava je bila eden od ključnih elementov postopka. Ob izreku kazni je Rylaarsdamova dejala, da prevzema odgovornost za svoje ravnanje. »Ko se zgodi nekaj slabega, moramo prevzeti odgovornost za svoja dejanja,« je povedala na sodišču.

Sodnik je poudaril, da je šlo za tragedijo, ki bi jo bilo mogoče preprečiti. Po njegovih besedah so bila dejanja obtoženke tako tvegana, da je bila možnost usodnega izida izjemno velika. Obsojena je bila na štiri leta zaporne kazni, ameriški mediji pa poročajo, da bi lahko zaradi že prestanega pripora in drugih zakonskih olajšav za zapahi preživela precej manj časa.