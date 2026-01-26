  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLABA PROMETNA INFRASTRUKTURA

Utonil je v gradbeni jami, z avtom je v gosti megli zapeljal na neurejeno gradbišče

Tragedija zaradi slabe prometne infrastrukture v Indiji sprožila proteste.
Yuvraj Mehta je utonil pred prihodom reševalcev. FOTOGRAFIJI: Suprabhat Dutta/Getty Images
Yuvraj Mehta je utonil pred prihodom reševalcev. FOTOGRAFIJI: Suprabhat Dutta/Getty Images
A. B.
 26. 1. 2026 | 08:05
2:27
A+A-

V Indiji buri duhove tragična nesreča 27-letnega računalniškega strokovnjaka Yuvraja Mehte, ki se je med vračanjem domov v Noida, predmestje indijske prestolnice New Delhi, tragično ponesrečil. Z avtomobilom je vozil skozi gosto meglo, trčil v nizko škarpo in pristal v gradbeni jami. V njej je bilo polno vode in ker ni znal plavati, se mu ni uspelo rešiti. Voda je počasi polnila vozilo, Mehta pa je še splezal na streho vozila in poklical očeta na pomoč. A ko je oče z reševalci prihitel na kraj dogodka, je sin že utonil.

Tragedija blizu indijske prestolnice je pritegnila pozornost nacionalnih medijev. Na kraju nesreče so potekali protesti, demonstranti so oblasti obtožili malomarnosti in zahtevali odgovornost. »Smrt informacijskega tehnologa je v bistvu umor,« je na omrežju X denimo zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal, da ta tragedija sproža vprašanja o kakovosti infrastrukture tudi v večjih indijskih mestih. Nekateri so delili svoje izkušnje z nesrečami zaradi slabih cest, pomanjkanja ustrezne signalizacije in slabe osvetlitve v nočnem času, drugi so se pritoževali nad odprtimi odtoki in gradbišči na cestah, ki postajajo smrtonosne pasti, zlasti za otroke in starejše.

Nesreča je spodbudila razprave o katastrofalnem stanju indijskih cest.
Nesreča je spodbudila razprave o katastrofalnem stanju indijskih cest.

Policija je po nesreči vložila ovadbo zoper odgovorne na gradbišču ter aretirala Abhaya Kumarja, enega od lastnikov gradbišča, in sicer zaradi domnevnega umora iz malomarnosti. V naslednjih dneh, pravijo na policiji, bodo najverjetneje sledile nove aretacije. Oče žrtve je v pogovoru za lokalne medije povedal, da bi sina lahko rešili, če bi oblasti na kraj nesreče poslale usposobljene potapljače. »V zadnjih urah je nenehno ponavljal: Očka, reši me,« se spominja Rajkumar Mehta. Policijski komisar Noide Rajeev Narain Mishra je zanikal malomarnost. »Policijske in gasilske ekipe so si ga prizadevale rešiti. Uporabili so gasilski žerjav, lestev, improvizirani čoln in reflektorje, vendar ni bilo nobene vidljivosti,« je povedal za časopis Times of India in dodal, da poteka nadaljnja preiskava.

V zadnjih urah je nenehno ponavljal: Očka, reši me.

Več iz teme

nesrečaIndijaprometna nesrečasmrtna nesrečaprotestitragedijasmrt
ZADNJE NOVICE
09:55
Šport  |  Odmevi
NEZASLIŠAN ŠKANDAL, VIDEOPOSNETEK SKRIVAJO

Domen Prevc žrtev nemške mega sabotaže? Kaj je skrivnostni človek z dežnikom počel ob Domnovih smučeh?!

Vse več glasov je, da se je včeraj na ekipni tekmi skakalcev v nemškem Oberstdorfu dogajalo nekaj gnilega.
26. 1. 2026 | 09:55
09:45
Novice  |  Slovenija
SVET AVTOMOBILIZMA

Matjaž Tomlje, ljubitelj hitrih in dragih avtomobilov: iz Dolenjskih Toplic v Le Mans (FOTO)

Zgodba Matjaža Tomljeta, ki je navduševal v svetu avtomobilizma in posla, je danes še zanj čisto nora.
Jure Predanič26. 1. 2026 | 09:45
09:35
Šport  |  Tekme
KONEC DOBER, VSE DOBRO

Slovenski rokometaši: Madžarska padla, na vrsti Hrvaška

Slovenski rokometaši po slabem polčasu premagali Madžarsko. Pot v polfinale evropskega prvenstva vodi preko Hrvatov.
Peter Zalokar26. 1. 2026 | 09:35
09:17
Bulvar  |  Domači trači
ZVEZDE REALITY SHOWOV

Letošnja Kmetija pa ne bo kar tako: poglejte, kdo še vstopa v novo sezono (FOTO)

Kmetija odkriva še zadnje adute - v oddajo vstopajo še trije znani obrazi, zaradi katerih si bo verjetno vredno vzeti uro na dan za TV ekran.
26. 1. 2026 | 09:17
09:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU LJUBLJANA

Nesreča na južni obvoznici: voznica po prevračanju padla iz avta!

Policisti vodijo prekrškovni postopek.
26. 1. 2026 | 09:05
08:51
Lifestyle  |  Polet
NAJNOVEJŠE O SPANJU

Strokovnjaki razkrivajo večerno rutino, ki vodi do 8 ur kakovostnega spanca brez tablet in zapletenih trikov

Ključ ni v tem, kdaj ležemo v posteljo, temveč kaj počnemo ure pred tem.
Miroslav Cvjetičanin26. 1. 2026 | 08:51

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
CERTIFIKAT

JYSK Slovenija potrjen kot eden najboljših delodajalcev v Evropi

Top Employers Institute, avtoriteta za prepoznavanje odličnosti na področju upravljanja človeških virov, je JYSKU podelil certifikat Top Employer Europe 2026.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 12:45
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPADI

Kdo so najpogostejša tarča preračunljivih napadalcev?

Zakaj znanje zaposlenih postaja temelj digitalne odpornosti in družbene odgovornosti podjetij.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 10:56
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Ste slišali, kako to rešujejo v Zagrebu?

Začetek leta je pravi čas za premik k stabilnim zobem, tudi če so vam že rekli, da je čeljustne kosti premalo.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRAVA USPEŠNICA

50-letnica L'Occitana poudarja moč povezovanja

Hiša L’Occitane en Provence ob jubileju slavi moč človeških vezi, nege in deljenja.
Promo Slovenske novice21. 1. 2026 | 13:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki