Utonil je v gradbeni jami, z avtom je v gosti megli zapeljal na neurejeno gradbišče

V Indiji buri duhove tragična nesreča 27-letnega računalniškega strokovnjaka Yuvraja Mehte, ki se je med vračanjem domov v Noida, predmestje indijske prestolnice New Delhi, tragično ponesrečil. Z avtomobilom je vozil skozi gosto meglo, trčil v nizko škarpo in pristal v gradbeni jami. V njej je bilo polno vode in ker ni znal plavati, se mu ni uspelo rešiti. Voda je počasi polnila vozilo, Mehta pa je še splezal na streho vozila in poklical očeta na pomoč. A ko je oče z reševalci prihitel na kraj dogodka, je sin že utonil.

Tragedija blizu indijske prestolnice je pritegnila pozornost nacionalnih medijev. Na kraju nesreče so potekali protesti, demonstranti so oblasti obtožili malomarnosti in zahtevali odgovornost. »Smrt informacijskega tehnologa je v bistvu umor,« je na omrežju X denimo zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal, da ta tragedija sproža vprašanja o kakovosti infrastrukture tudi v večjih indijskih mestih. Nekateri so delili svoje izkušnje z nesrečami zaradi slabih cest, pomanjkanja ustrezne signalizacije in slabe osvetlitve v nočnem času, drugi so se pritoževali nad odprtimi odtoki in gradbišči na cestah, ki postajajo smrtonosne pasti, zlasti za otroke in starejše.

Nesreča je spodbudila razprave o katastrofalnem stanju indijskih cest.

Policija je po nesreči vložila ovadbo zoper odgovorne na gradbišču ter aretirala Abhaya Kumarja, enega od lastnikov gradbišča, in sicer zaradi domnevnega umora iz malomarnosti. V naslednjih dneh, pravijo na policiji, bodo najverjetneje sledile nove aretacije. Oče žrtve je v pogovoru za lokalne medije povedal, da bi sina lahko rešili, če bi oblasti na kraj nesreče poslale usposobljene potapljače. »V zadnjih urah je nenehno ponavljal: Očka, reši me,« se spominja Rajkumar Mehta. Policijski komisar Noide Rajeev Narain Mishra je zanikal malomarnost. »Policijske in gasilske ekipe so si ga prizadevale rešiti. Uporabili so gasilski žerjav, lestev, improvizirani čoln in reflektorje, vendar ni bilo nobene vidljivosti,« je povedal za časopis Times of India in dodal, da poteka nadaljnja preiskava.