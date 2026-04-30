V 89. letu umrl legendarni umetnik

V 89. letu je umrl nemški umetnik Georg Baselitz, ki je s svojimi figurativnimi in ekspresivnimi slikami zaslovel v 60. letih prejšnjega stoletja. Slikar, risar, graver in kipar je veljal za enega najpomembnejših nemških povojnih umetnikov. Umetnikovo smrt so potrdili v galeriji Ropac, s katero je dolga leta sodeloval, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. »Georg Baselitz, ki je močno vplival na svoje sodobnike in umetnike za njim, je umrl mirno,« sporočilo galerije povzema agencija.

Hans-Georg Bruno Kern, rojen leta 1938 v Deutschbaselitzu blizu Dresdna, je leta 1961 prevzel psevdonim Georg Baselitz. Za seboj pušča opus, ki obsega šest desetletij. Njegova dela, med njimi tista, prepletena s travmami nemške zgodovine, Heroji in slike s prsti, so danes v nekaterih najprestižnejših javnih zbirkah, izpostavlja AFP. S svojimi »na glavo obrnjenimi slikami« je bil poznan po vsem svetu in velja za enega najpomembnejših nemških povojnih umetnikov. Leta 1963 je odkril grafične tehnike, ki so mu, v nasprotju s slikami v velikih formatih, omogočale upodabljanje človeških glav, živali in pokrajin na intimnejši način.

FOTO: Jochen Littkemann

Baselitz je bil leta 2019 sprejet v prestižno francosko Akademijo lepih umetnosti (Academie des Beaux-Arts), čemur je leta 2021 sledila velika retrospektivna razstava v pariškem Centru Pompidou, enem vodilnih evropskih muzejev moderne in sodobne umetnosti.