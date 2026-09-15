Nove podrobnosti: morilec mladeniča v Šibeniku je tako omamljen od drog, da ne more niti govoriti

Šibeniška policija nadaljuje kriminalistično preiskavo hudega umora in poskusa umora v apartmaju v Šibeniku, kjer je bil ponoči z nožem ubit 28-letnik, medtem ko se 22-letno dekle bori za življenje.

Kot poroča Index, je prijeti 24-letni osumljenec pod močnim vplivom drog. Zaradi njegovega stanja policijski preiskovalci z njim še ne morejo opraviti razgovora niti začeti uradnega zaslišanja. Čakajo, da se njegovo stanje pod zdravniškim nadzorom v šibenski bolnišnici izboljša.

Preiskovalci preverjajo, ali je krvavemu napadu predhodovalo uživanje drog

Po neuradnih informacijah iz preiskave je ena glavnih delovnih različic preiskovalcev, da so v najetem apartmaju uživali droge oziroma da naj bi tako žrtvi kot napadalec pred napadom zaužili opojne snovi.

Kaj natančno je sprožilo brutalen spopad, med katerim naj bi 24-letnik posegel po nožu, morajo preiskovalci še ugotoviti.

Policija je obvestilo o dogodku prejela okoli 2.30 od reševalcev nujne medicinske pomoči. Ob prihodu na kraj so našli negibno telo 28-letnika, ki je izkrvavel zaradi vbodnih ran, in hudo poškodovano 22-letnico.

Dekle so z več ranami nemudoma prepeljali v Splošno bolnišnico Šibenik, njeno stanje pa ostaja kritično.

Osumljenec je policiji že znan

Policisti so kmalu po prijavi na območju mesta našli in prijeli 24-letnega osumljenca. Policija je po