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GROZLJIVO ODKRITJE

V Atenah v kovčku našli mrtvo žensko: njeno identiteto razkril Interpol

Skoraj dva tedna po grozljivem odkritju v zapuščeni stavbi so preiskovalci potrdili, da je bila žrtev 38-letna britanska državljanka.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 29. 7. 2026 | 19:35
2:13
A+A-

Grške oblasti so po skoraj dveh tednih razkrile identiteto ženske, katere truplo so 18. julija našli v kovčku v zapuščeni stavbi v atenski četrti Kipseli. Gre za 38-letno britansko državljanko z začetnicama E. R., identiteto pa je grški policiji uradno potrdil ameriški urad Interpola. Policisti so po odkritju trupla odvzeli prstne odtise, vendar v grški nacionalni bazi niso našli nobenega ujemanja. Tudi analiza DNK ni pokazala povezave z osebami, ki so bile prijavljene kot pogrešane v Grčiji.

Pomemben namig so preiskovalci odkrili pri oblačilih žrtve. Nosila je kratke hlače z logotipom francoske univerze, zato so podatke posredovali mednarodnim policijskim službam. Ker tudi po več dneh niso prejeli uporabnih informacij, so začeli domnevati, da ženska ni grška državljanka. Preobrat je sledil v ponedeljek zvečer, ko je ameriški urad Interpola potrdil njeno identiteto. Po dosedanjih ugotovitvah je Britanka v Grčijo pripotovala s Cipra, zato preiskovalci zdaj podrobno preverjajo njeno potovanje in skušajo ugotoviti, ali je bila na poti sama ali v družbi drugih oseb.

Od letalske družbe so že zahtevali podatke o letu, obenem pa preverjajo, ali je v Atenah rezervirala hotel ali drugo obliko nastanitve. Ti podatki bi lahko pomagali sestaviti časovnico njenega gibanja pred smrtjo. Grški kriminalisti bodo v nadaljevanju preiskave tesno sodelovali tudi s ciprskimi varnostnimi organi. Ena od možnosti, ki jo preiskujejo, je, da je Britanka živela v Združenih državah Amerike. To bi lahko pojasnilo, zakaj so bili njeni biometrični podatki shranjeni v ameriškem sistemu, prek katerega je Interpolu uspelo potrditi njeno identiteto. Okoliščine njene smrti ostajajo nepojasnjene, preiskava pa se nadaljuje. Grške oblasti za zdaj podrobnosti o morebitnih osumljencih ali motivu še niso razkrile.

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