V Avstriji gorski vodnik fizično napadel planinca

Pri naših severnih sosedih te dni odmeva primer gorskega vodnika iz avstrijske Štajerske, ki je na Grossglocknerju oziroma Velikem Kleku fizično obračunal s poljskim turistom. Incident se je zgodil na tamkajšnji poti Mürztalersteig, ko sta gorski vodnik in njegova skupina na tvegan način prehitela poljska planinca. »Na neki točki ferate sem namerno počakal, da bi ženi dal nekaj dodatnega prostora. Kljub temu je gorski vodnik nenadoma stopil med naju. Povedal sem mu, da grem prvi, a je bil njegov odgovor izjemno aroganten. Jasno je povedal, da naj bi, ker je gorski vodnik, utihnil in sprejel njegovo vedenje,« je na instagramu zapisal oškodovani poljski planinec. Objavil je tudi celoten videoposnetek dogajanja. Med prepirom, ki je sledil, je gorski vodnik postal fizično agresiven do Poljaka. »Po mojem mnenju je to nepotrebno ogrozilo ne le mene in mojo ženo, ampak tudi njegovi stranki,« je še poudaril.

Incident se je zgodil, ko sta gorski vodnik in njegova skupina na tvegan način prehitela poljska planinca.

Policija v Matreiju na Vzhodnem Tirolskem je po prijavi začela preiskavo zaradi ogrožanja fizične varnosti. Gorskega vodnika so na najvišjo avstrijsko goro (3798 metrov nadmorske višine) poslali iz gorske vodniške pisarne v Kalsu. Po dogodku so od tam sporočili, da z njim končujejo vsakršno sodelovanje. Medtem se je v ponedeljek oglasilo še Štajersko združenje gorskih vodnikov. Avstrijski ORF je poročal, da so poudarili, da omenjeni vodnik ni več njihov član. Disciplinska komisija pa da ga je tudi že pozvala, naj se odpove licenci za gorskega vodnika. Na koncu se je moški za ta korak odločil sam.

Da nima več licence, mora uradno potrditi še štajerska deželna vlada kot pristojni organ. Štajersko združenje gorskih vodnikov namerava dogodek izkoristiti kot priložnost, da poudari vodstveno odgovornost in zgledno vlogo gorskih vodnikov. Običajno visokokvalificirani alpinisti že opravijo usposabljanje za gorske vodnike. To ne zajema le tehničnih vidikov alpinizma, temveč tudi, kar je ključno, vprašanje učinkovitega vodenja, je v ponedeljek sporočilo združenje.

Grossglockner, najvišja gora v Avstriji (3798 m), na severu Vzhodne Tirolske, na meji s Koroško. FOTO: Milan Ilić