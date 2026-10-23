V Avstriji prijeli Slovenca (30), v tovornjaku odkrili za neverjetnih dva milijona evrov droge, in to ponarejene

Avstrijska policija je v četrtek predstavila podrobnosti obsežne preiskave mednarodne trgovine s prepovedanimi drogami, v kateri je imel pomembno vlogo domnevno tudi 30-letni Slovenec s prebivališčem na Dunaju. Policisti so zasegli kar 200 kilogramov konoplje, katere vrednost na črnem trgu ocenjujejo na več kot dva milijona evrov. Poleg slovenskega državljana so aretirali še 58-letnega voznika tovornjaka iz Bolgarije.

Kot poroča avstrijska javna radiotelevizija ORF, je kriminaliste na sumljivo pošiljko že julija opozorila informacija iz mednarodnega policijskega sodelovanja. Sledila je skrbno načrtovana operacija, v kateri so tovornjak spremljali vse do predvidenega mesta predaje.

Tovornjak spremljali od avstrijske meje

Avstrijski zvezni kriminalistični urad je 12. julija prejel obvestilo o tovornjaku z bolgarskimi registrskimi oznakami, ki naj bi iz Španije v Avstrijo prevažal večjo količino prepovedanih drog. Po ugotovitvah preiskovalcev je pošiljka potovala iz Španije skozi Francijo, nato pa čez Italijo oziroma Slovenijo proti Avstriji. Že naslednji dan, 13. julija, so policisti tovornjak opazili ob vstopu v Avstrijo na mejnem prehodu Šentilj oziroma Spielfeld. Namesto da bi ga nemudoma ustavili, so se odločili, da bodo vozilo prikrito spremljali in tako odkrili tudi prejemnika tovora.

Tovornjaku so sledili vse do kraja Traiskirchen v okrožju Baden na Spodnjem Avstrijskem, kjer je bila predvidena predaja droge. Tam so policisti ukrepali in prijeli 58-letnega bolgarskega voznika ter 30-letnega slovenskega državljana, ki naj bi pošiljko prevzel.

Sto kilogramov za Slovenca, preostanek za Grčijo

Preiskovalci so ugotovili, da je bilo v tovornjaku skupno 200 kilogramov konoplje. Po njihovih navedbah je bila polovica, torej 100 kilogramov, namenjena slovenskemu osumljencu. Ta naj bi drogo prevzel za mednarodno organizirano kriminalno združbo. Druga polovica tovora je bila namenjena nadaljnjemu prevozu v Grčijo, kjer bi jo morali izročiti drugemu prejemniku. Po ocenah avstrijske policije bi celotna zasežena količina konoplje pri ulični prodaji dosegla vrednost več kot dva milijona evrov.

Med pregledom tovora je policiste čakalo še eno presenečenje. Poleg konoplje so namreč odkrili šest kilogramov snovi, za katero so sprva domnevali, da gre za kokain. Toda laboratorijska analiza je pokazala, da snov sploh ne vsebuje učinkovine. Šlo je za ponaredek droge. Zakaj je bila lažna droga vključena v pošiljko in komu je bila namenjena, iz doslej objavljenih podatkov ni razvidno. Oba prijeta moška sta bila po navedbah avstrijske policije med zaslišanjem deloma pripravljena priznati očitke. Po odredbi graškega državnega tožilstva so ju odpeljali v zapor v St. Pöltnu.

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je pohvalil delo kriminalistov in poudaril, da je bila preiskava izvedena izjemno natančno in podrobno.