V avtobusni nesreči na avtocesti A3 umrla 17-letna dijakinja. Z učiteljico je potovala na simpozij

V hudi avtobusni nesreči na hrvaški avtocesti A3 pri Ivanić-Gradu je življenje izgubila komaj 17-letna Vasilija Panjako, dijakinja četrtega letnika umetniške šole v srbskem Kraljevu. Skupaj z učiteljico in še eno dijakinjo je potovala v Prago, kjer bi se morale udeležiti umetniškega simpozija. Toda pot se je končala tragično. Njeni sopotnici sta bili poškodovani, vendar nista v smrtni nevarnosti. Od mlade Vasilije so se z ganljivim sporočilom poslovili tudi na njeni šoli.

Huda prometna nesreča se je zgodila v nedeljo, 8. novembra, okoli 7.25, ko je avtobus srbskih registrskih oznak na avtocesti A3 pri Ivanić-Gradu zapeljal s cestišča, prebil kovinsko varnostno ograjo in se prevrnil na travnato površino. Življenje sta izgubili dve potnici. Poleg 17-letne Vasilije, ki je bila državljanka Črne gore, je umrla še 53-letna hrvaška državljanka, po rodu iz Splita, ki je živela v Zagrebu. Po podatkih zagrebške policije je bilo pet potnikov huje, 25 pa lažje poškodovanih.

Smrt mlade dijakinje je pretresla umetniško šolo v Kraljevu, kjer je obiskovala zadnji letnik. Na družbenih omrežjih so objavili ganljivo sporočilo, s katerim so se poslovili od svoje učenke. »Z neizmerno bolečino smo prejeli novico, da je naša dijakinja četrtega letnika Vasilija tragično izgubila življenje v hudi prometni nesreči. V šoli, kjer vsak dan nastajajo ideje, barve, oblike in sanje, je danes zavladala tišina,« so zapisali.

»Pred Vasilijo so bili življenje, mladost, sanje in številne nepopisane strani njene prihodnosti. Njen odhod pušča nenadomestljivo praznino v naši šolski skupnosti, med prijatelji, učitelji in vsemi, ki so jo poznali.« Sporočilo so sklenili z besedami: »Nekatere barve nikoli ne zbledijo. Nekatere sledi ostanejo za vedno.«

Huda prometna nesreča se je zgodila v nedeljo, 8. novembra, okoli 7.25, ko je avtobus srbskih registrskih oznak na avtocesti A3 pri Ivanić-Gradu zapeljal s cestišča, prebil kovinsko varnostno ograjo in se prevrnil na travnato površino. FOTO: Matija Habljak/pixsell Pixsell

Je voznik za volanom zaspal?

Hrvaška policija je po ogledu kraja nesreče ugotovila, da 55-letni voznik, državljan Srbije, avtobusa ni zadržal na voznem pasu. Zapeljal je desno, prečkal odstavni pas in trčil v kovinsko varnostno ograjo. Avtobus je nato zdrsnil s cestišča in se prevrnil. Policisti so voznika prijeli, zoper njega pa napovedali kazensko ovadbo zaradi povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu. Nekateri potniki so hrvaškim medijem povedali, da naj bi voznik za volanom zaspal. Po njihovih besedah sta se voznika malo pred nesrečo zamenjala. Vendar policija za zdaj ni potrdila, da bi bila vzrok nesreče utrujenost oziroma spanje voznika.

O pretresljivih trenutkih po nesreči je za hrvaško Novo TV spregovoril tudi potnik Boris Nikšić iz Smedereva, ki je pomagal ponesrečencem. Kot poročajo hrvaški mediji, je poskušal oživljati tudi poškodovano dekle, vendar mu je kljub prizadevanjem ni uspelo rešiti.

Poškodovani niso v smrtni nevarnosti

Hrvaška ministrica za zdravstvo Irena Hrstić je danes sporočila, da nihče od hospitaliziranih potnikov ni v smrtni nevarnosti. Pet poškodovanih naj bi se že pripravljalo na odpust iz bolnišnice. Med poškodovanimi sta tudi učiteljica in dijakinja umetniške šole iz Kraljeva, ki sta potovali skupaj s pokojno Vasilijo. Obe sta prejeli zdravstveno oskrbo, njuni življenji pa nista ogroženi.

Hrvaško državno tožilstvo je medtem odredilo dodatna izvedenska preverjanja, s katerimi bodo poskušali razjasniti okoliščine nesreče, ter obdukciji obeh pokojnih.

Pri številu poškodovanih se podatki pristojnih organov nekoliko razlikujejo. Medtem ko zagrebška policija navaja pet huje in 25 lažje poškodovanih, je državno tožilstvo poročalo o šestih huje in 27 lažje poškodovanih. Preiskava natančnega vzroka tragedije se nadaljuje.