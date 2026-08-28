V BiH prijeli Slovenca, policisti so ga iskali že dalj časa

Pripadniki mejne policije Bosne in Hercegovine so prijeli državljana Slovenije D. K., ki ga je Policijska uprava Gradiška iskala zaradi suma storitve kaznivega dejanja spletne goljufije, piše portal klix.ba.

Kot so za omenjeni medij sporočili iz omenjene policijske uprave, je Slovenec osumljen zlorabe bančnih storitev in nepooblaščenega prenosa denarja. »Osumljenca je oškodovancu prek mobilnih sporočil poslal povezavo do aplikacije, ki se jo uporablja za bančne storitve, nato pa z bančnega računa oškodovanca nepooblaščeno prenesel sredstva na drug račun,« informacijo policije navaja klix.ba.

Pripadniki mejne policije Bosne in Hercegovine so ga predali Policijski upravi Gradiška, ki je omenjenega državljana Slovenije iskala že dlje časa. »Po izvedenih ukrepih je bil osumljenec predan Okrožnemu državnemu tožilstvu v Banjaluki,« so še dodali.