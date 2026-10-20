»V bolnišnico sta prinesla mrtvega novorojenčka v vrečki, mati šokirala z izjavo: 'Nisem vedela, da sem noseča'«

V italijanski Toskani preiskujejo pretresljiv primer smrti novorojenčka, ki sta ga starša v četrtek, 15. oktobra, v plastični vrečki prinesla na urgenco bolnišnice v Cecini blizu Livorna. Zdravniki so lahko le še potrdili njegovo smrt, mati pa je zdravstveno osebje osupnila z izjavo, da sploh ni vedela, da je noseča.

Ženska in njen partner, oba stara okoli 30 let, sta trenutno v središču policijske preiskave zaradi suma detomora. Preiskovalci poskušajo ugotoviti, kaj se je dogajalo v urah pred prihodom v bolnišnico in ali je otrok umrl že pred porodom ali šele po njem.

Mislila je, da ima prebavne težave, nato nenadoma rodila

Po dosedanjih informacijah se je vse začelo v četrtek zjutraj, ko je ženska doma začutila močne bolečine v trebuhu. Njen partner je takrat še spal. Ker ni vedela, da je noseča, je bila prepričana, da ima prebavne težave zaradi hrane, ki jo je zaužila prejšnji večer. Odpravila se je v kopalnico, kjer pa so bolečine postajale vse močnejše. Kmalu zatem je povsem nepričakovano rodila.

Po navedbah italijanskih medijev se je porod zgodil na stranišču. Otrok po rojstvu menda ni dihal, zato sta ga starša položila v vrečko in z avtomobilom odhitela v najbližjo bolnišnico. Ko sta prispela na urgenco, so zdravniki in medicinske sestre otroka nemudoma prevzeli, vendar mu niso mogli več pomagati.

Trdi, da ji je ginekolog zagotovil, da ni noseča

Posebej nenavadne so okoliščine, ki jih je po poročanju italijanskih medijev mati opisala. Gre sicer za žensko iz okolice Milana, ki se je zaradi dela preselila v Toskano. S partnerjem, s katerim je v zvezi že več let, živita v kraju Donoratico in delata kot natakarja. Preiskovalcem naj bi povedala, da je jemala kontracepcijske tabletke, menstruacijo pa je nazadnje dobila marca. Junija naj bi zato obiskala ginekologa, ki naj bi ji zatrdil, da ni noseča. Rojeni otrok naj bi bil po prvih ocenah v približno 30. do 32. tednu razvoja. Natančno trajanje nosečnosti bodo morali potrditi sodnomedicinski strokovnjaki.

Ena od obiskovalk lokala, v katerem dela, je za italijanske medije povedala, da je žensko videla še prejšnjo soboto. Opazila je, da je pridobila nekaj kilogramov, vendar ni pomislila na nosečnost, saj je bila ženska sicer zelo vitka.

Ključno vprašanje: ali je bil otrok ob rojstvu še živ?

Primer je prevzelo tožilstvo v Livornu. Preiskavo vodi državna tožilka Ezia Mancusi, ki je odredila obdukcijo novorojenčka. Ta bo ključna za razjasnitev okoliščin njegove smrti. Preiskovalci morajo namreč ugotoviti, ali je otrok umrl že v maternici, med porodom ali šele po rojstvu. Pomemben bo tudi natančen čas smrti, saj bodo tako lahko preverili, ali se navedbe staršev ujemajo z zdravstvenimi ugotovitvami. Policisti so že opravili razgovore z obema staršema in zdravstvenim osebjem ter začeli zbirati podatke o okoliščinah poroda.

Po najnovejšem poročanju je mati osumljena detomora, preiskovalci pa preverjajo tudi morebitno odgovornost njenega partnerja. Opravili bodo tudi preiskave za potrditev očetovstva. Žensko so po prihodu v bolnišnico sprejeli na zdravljenje in preiskave. Njeno zdravstveno stanje je po navedbah italijanskih medijev stabilno, zaradi dogodka pa naj bi bila močno pretresena.