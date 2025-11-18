  • Delo d.o.o.
VJESNIK

V centru mesta zagorela časopisna hiša, gasilce so umaknili iz notranjosti (FOTO in VIDEO)

Kdo je zanetil nočni požar v stolpnici?
N. B.
 18. 11. 2025 | 07:17
 18. 11. 2025 | 07:17
Sinoči nekaj po 23. uri so simbol Zagreba zajeli plameni. V znameniti Vjesnikovi stolpnici ob Slavonski aveniji je izbruhnil požar, ki se je zaradi hitrega širjenja po vertikali razplamtel skozi več nadstropij in dosegel celo streho, poroča Index. V trenutku, ko so zagorele prve konstrukcije, v stavbi po doslej znanih informacijah ni bilo nikogar.

Na prizorišče je v nekaj minutah prihitelo kar 93 gasilcev s 30 vozili. »Požar je še vedno aktiven in se širi skozi konstrukcijske odprtine. Zaradi povečane nevarnosti smo gasilce umaknili iz notranjega napada,« so sporočili zagrebški gasilci. Vzrok požara ostaja popolna neznanka.

Okoli šeste ure zjutraj je bilo stanje nekoliko boljše – velikih plamenov ni bilo več, a je ogenj še vedno tlel po številnih nadstropjih. Kot je na kratko povedal gasilec Siniša Jembrih gašenje še poteka.

Več sledi ...

07:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
