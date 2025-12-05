Hrvaški mediji poročajo o streljanju, v katerem sta bili žrtvi dve ženski. Zgodilo se je včeraj zvečer okoli 21. ure v Murskem Središču, v delu mesta, kjer pretežno prebiva romsko prebivalstvo.

Moški naj bi v družinski hiši ustrelil zunajzakonsko partnerico, na ulici pa njeno sestro. FOTO: Hrvaška Policija

Ženski so prepeljali v županijsko bolnišnico v Čakovcu. Tiskovni predstavnik Policijske uprave medžimurske, Radovan Gačal, sicer ni mogel potrditi, za kako hude poškodbe gre, dodal pa je, da storilca v tem trenutku še niso uspeli prijeti in da poteka intenzivno iskanje.

Več informacij bo znanih po ogledu kraja dejanja, ki je v teku. Po neuradnih informacijah, kot piše Emeđimurje, je moški v družinski hiši ustrelil zunajzakonsko partnerico, na ulici pa njeno sestro.

28-letnica mrtva, 29-letnica v kritičnem stanju

Policisti so ugotovili, da je 40-letnik v hiši ustrelil 28-letnico, zunaj pa še 29-letnico, nato pa pobegnil. Obe ženski so prepeljali v bolnišnico v Čakovcu; 28-letnica je kljub reanimaciji ob 22.10 umrla, 29-letnica pa ima hude, življenjsko nevarne poškodbe in ostaja v bolnišnici. Namestnik okrožnega državnega tožilca na okrožnem državnem tožilstvu v Varaždinu je odredil obdukcijo, truplo 28-letnice pa so prepeljali na patologijo okrožne bolnišnice Čakovec.

Mati treh otrok, v času napada je bila noseča

Preminula žrtev je bila mati treh otrok, v času napada pa je bila tudi noseča, je za Emedjimurje.net davi povedal predstavnik romske skupnosti na območju mesta Mursko Središće Milorad Mihanović.

»Ni besed, ki bi lahko opisale mojo žalost in mojo bolečino. Z njima sem odraščal, moji starši so njuni krstni botri,« je še dejal. Vse prebivalce je tudi pozval, naj izročijo nezakonito orožje. »Tudi če imate samo en naboj, predajte ga,« je dodal.