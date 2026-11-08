V domu napadalca, ki je v središču Krakova ubil 6 ljudi, našli tri trupla: »Verjetno gre za ožje družinske člane«

V stanovanju napadalca, ki je v soboto popoldne v središču Krakova ubil šest ljudi, so našli trupla treh oseb – dveh žensk in enega moškega , je sporočil poljski premier Donald Tusk. Tusk je na izrednem sestanku z ministri in predstavniki varnostnih služb v Krakovu potrdil, da oblasti izvajajo obsežno preiskavo v mestu Ostrowiec Świętokrzyski, kjer je prebival aretirani 24-letnik. »Verjetno gre za ožje družinske člane,« je izjavil poljski premier. Po neuradnih informacijah poljskega portala Interia naj bi bili žrtve napadalčevi oče, mati in sestra.

Strah pred večjo količino orožja, stanovalce evakuirali

Premier je opozoril, da varnostne službe ravnajo skrajno previdno, saj obstaja sum, da je v stanovanju večja količina orožja. Pri preiskavi so uporabili tudi brezpilotne letalnike. Tusk je ob tem dodal, da vozilo, ki ga je napadalec pustil na trgu v Krakovu, ne predstavlja nevarnosti zaradi eksplozivnih sredstev oziroma da v njem ni eksploziva.

Zaradi varnostnih tveganj med policijsko akcijo so odredili nujno evakuacijo stanovanjskega bloka, v katerem je živel napadalec. »Stanovalci lahko do konca preiskave počakajo v prostorih mestne uprave. Vsem občanom je na voljo tudi psihološka pomoč,« je za poljsko tiskovno agencijo PAP povedal župan mesta Ostrowiec Świętokrzyski Artur Łakomiec, poroča Interia.

FOTO: Jakub Porzycki Reuters

FOTO: Jakub Porzycki Reuters

Tusk je poudaril, da si policija, posebne službe in tožilstvo po najboljših močeh prizadevajo čim prej razjasniti natančne motive napadalca in javnost seznaniti z ugotovitvami preiskave. Posebej se je zahvalil policistom, ki so z ogrožanjem lastnih življenj preprečili še večjo tragedijo na krakovskem trgu.