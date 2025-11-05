V Dravi našli truplo psa: »Nekdo je to ubogi živali naredil z lastnima rokama«

Iz osiješkega zavetišča za živali so na spletu objavili pretresljivo fotografijo psa, ki ga je reka Drava naplavila na obalo. O tragičnem prizoru so jih obvestili sprehajalci, ki so poklicali tudi policijo. Ugotovili so, da je imel pes vstavljen mikročip, kar pomeni, da bi morali kar hitro najti lastnika. Primer je že prevzela policija.

»Resnično upam, da bo sodnik ali sodnica, ki bo dobila ta primer, uporabil vse, kar ima na voljo, da tej pošasti zagreni življenje. Želim, da ga boli vse, kar ga lahko boli. Sama teh slik sploh ne morem pogledati, pa si predstavljajte – nekdo je to ubogi živali naredil z lastnima rokama,« je zapisala prostovoljka iz zavetišča, ki je prva delila fotografijo.

Objava je sprožila plaz čustvenih odzivov. Nekateri menijo, da je lastnik psa morda zgolj odvrgel v reko, da bi se izognil stroškom oskrbe, drugi pa so prepričani, da gre za grozljivo kaznivo dejanje.

Ljudje zahtevajo pravico

»Zagotovo bo rekel, da je sama skočila v vodo in se utopila. Ali pa da je kdo drug to storil, ko je pobegnila. Tega me je najbolj strah,« je zapisal eden izmed komentatorjev. Druga uporabnica je dodala: »Uboga dušica. Naj počiva v miru. Upam, da bodo bolnika strogo kaznovali – in to čim prej, tako kot si ta sirotica zasluži.«

Hrvaški Kazenski zakonik v 205. členu določa, da kdor usmrti žival brez upravičenega razloga, jo hudo muči, ji povzroča nepotrebno bolečino ali jo izpostavlja trpljenju, se kaznuje z zaporom do dveh let. Če se izkaže, da je šlo za namerno dejanje in ne za nesrečo, bo lastnik ali lastnica kazensko preganjan.