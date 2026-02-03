  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVI PODATKI

V Epsteinovih dokumentih so se pojavila ta znana slovenska imena (FOTO)

Objavljeno gradivo razkriva delovanje pokojnega spolnega prestopnika ter njegovo zanimanje za nepremičnine, povezane s Slovenijo.
V javnost je prišla nova obsežna zbirka dokumentov, povezanih s pokojnim ameriškim finančnikom in spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: AFP

V javnost je prišla nova obsežna zbirka dokumentov, povezanih s pokojnim ameriškim finančnikom in spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: AFP

Omemba zgolj povzema odločitev Evropskega parlamenta, ki Bratuškove ni potrdil za evropsko komisarko. FOTO: Črt Piksi

Omemba zgolj povzema odločitev Evropskega parlamenta, ki Bratuškove ni potrdil za evropsko komisarko. FOTO: Črt Piksi

Ime nekdanjega predsednika republike Danila Türka je zabeleženo v dokumentu, povezanem s scenarijem konference o vodah.  FOTO: Voranc Vogel

Ime nekdanjega predsednika republike Danila Türka je zabeleženo v dokumentu, povezanem s scenarijem konference o vodah.  FOTO: Voranc Vogel

Pojavi se tudi ime filozofa Slavoja Žižka. FOTO: Voranc Vogel

Pojavi se tudi ime filozofa Slavoja Žižka. FOTO: Voranc Vogel

Sultan Ahmed bin Sulayem. FOTO: AFP

Sultan Ahmed bin Sulayem. FOTO: AFP

Sultan Ahmed bin Sulayem je Epsteinu pisal z željo po kontaktih za obisk Slovenije. FOTO: Ministrstvo za pravosodje ZDA

Sultan Ahmed bin Sulayem je Epsteinu pisal z željo po kontaktih za obisk Slovenije. FOTO: Ministrstvo za pravosodje ZDA

V javnost je prišla nova obsežna zbirka dokumentov, povezanih s pokojnim ameriškim finančnikom in spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. FOTO: AFP
Omemba zgolj povzema odločitev Evropskega parlamenta, ki Bratuškove ni potrdil za evropsko komisarko. FOTO: Črt Piksi
Ime nekdanjega predsednika republike Danila Türka je zabeleženo v dokumentu, povezanem s scenarijem konference o vodah.  FOTO: Voranc Vogel
Pojavi se tudi ime filozofa Slavoja Žižka. FOTO: Voranc Vogel
Sultan Ahmed bin Sulayem. FOTO: AFP
Sultan Ahmed bin Sulayem je Epsteinu pisal z željo po kontaktih za obisk Slovenije. FOTO: Ministrstvo za pravosodje ZDA
Kaja Grozina
 3. 2. 2026 | 20:23
 3. 2. 2026 | 20:23
2:48
A+A-

V javnost je prišla nova obsežna zbirka dokumentov, povezanih s pokojnim ameriškim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Na spletni strani ameriškega pravosodnega ministrstva je od konca januarja dostopnih več milijonov strani gradiva, del dokumentacije pa zaradi zaščite žrtev ostaja zaprt. Med objavljenimi zapisi se pojavljajo tudi nekatera slovenska imena, so poročali na 24ur. Njihova prisotnost v dokumentih nikakor ne pomeni vpletenosti v Epsteinova kazniva dejanja. V več primerih gre za zapise, ki so vsebinsko nepovezani z njegovimi zlorabami in odražajo predvsem širino njegovega zbiranja informacij ter navezovanja stikov.

Omemba zgolj povzema odločitev Evropskega parlamenta, ki Bratuškove ni potrdil za evropsko komisarko. FOTO: Črt Piksi
Omemba zgolj povzema odločitev Evropskega parlamenta, ki Bratuškove ni potrdil za evropsko komisarko. FOTO: Črt Piksi

V objavljenih dokumentih tudi slovenska imena

Priimek nekdanje predsednice vlade Alenke Bratušek se pojavi v enem izmed medijskih izrezkov iz leta 2014. Dokument zgolj povzema odločitev Evropskega parlamenta, ki Bratuškove ni potrdil za evropsko komisarko. Ime nekdanjega predsednika republike Danila Türka je zabeleženo v dokumentu, povezanem s scenarijem konference o vodah. Türk je bil 22. marca 2019 eden od govorcev na panelu Združenih narodov v New Yorku. Poznavalci podobne primere razumejo kot posledico Epsteinovega sistematičnega spremljanja dogodkov, oseb in tem, povezanih z mednarodno politiko, znanostjo in humanitarnimi pobudami. V istem kontekstu se pojavi tudi ime filozofa Slavoja Žižka. Med dokumenti je vabilo na razpravo, ki je oktobra 2017 potekala v Londonu, ter izsek s predavanja z naslovom Freud živi

Ime nekdanjega predsednika republike Danila Türka je zabeleženo v dokumentu, povezanem s scenarijem konference o vodah.  FOTO: Voranc Vogel
Ime nekdanjega predsednika republike Danila Türka je zabeleženo v dokumentu, povezanem s scenarijem konference o vodah.  FOTO: Voranc Vogel
Pojavi se tudi ime filozofa Slavoja Žižka. FOTO: Voranc Vogel
Pojavi se tudi ime filozofa Slavoja Žižka. FOTO: Voranc Vogel

Poskusi povezovanja s Slovenijo

Bolj oprijemljive so nekatere korespondence, ki razkrivajo Epsteinove poskuse gospodarskega povezovanja. Prek slovaškega diplomata Miroslava Lajčáka je skušal svoje arabske poslovne partnerje povezati z Luko Koper. Marca 2018 je prvi mož pristaniške multinacionalke DP World Sultan Ahmed bin Sulayem Epsteinu pisal z željo po kontaktih za obisk Slovenije. Dokumenti razkrivajo tudi Epsteinovo zanimanje za nepremičnine, povezane s Slovenijo. Resno se je zanimal za nakup Titove vile na Manhattnu, a se za nakup ni odločil. Vila je bila kasneje prodana za 50 milijonov dolarjev, Slovenija pa je kot pravna naslednica iz tega naslova prejela nekaj več kot sedem milijonov dolarjev. Epstein se je zanimal tudi za nakup devinskega gradu tik ob slovenski meji, kjer naj bi mu približno 20-milijonska naložba zagotavljala večjo zasebnost, vendar do posla ni prišlo.

Sultan Ahmed bin Sulayem. FOTO: AFP
Sultan Ahmed bin Sulayem. FOTO: AFP
Sultan Ahmed bin Sulayem je Epsteinu pisal z željo po kontaktih za obisk Slovenije. FOTO: Ministrstvo za pravosodje ZDA
Sultan Ahmed bin Sulayem je Epsteinu pisal z željo po kontaktih za obisk Slovenije. FOTO: Ministrstvo za pravosodje ZDA

Več iz teme

Jeffery EpsteinNovi dokumentipreiskavaAlenka BratušekDanilo TürkSlavoj Žižek
ZADNJE NOVICE
20:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DOBRO JE VEDETI

Pri starejših lahko ta vadba prepreči padce

Dvigovanje vrečk, hoja po stopnicah, lovljenje ravnotežja na poledeneli poti – vse to postane lažje, če pol ure na dan izvajamo funkcionalno vadbo.
3. 2. 2026 | 20:30
20:23
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NOVI PODATKI

V Epsteinovih dokumentih so se pojavila ta znana slovenska imena (FOTO)

Objavljeno gradivo razkriva delovanje pokojnega spolnega prestopnika ter njegovo zanimanje za nepremičnine, povezane s Slovenijo.
Kaja Grozina3. 2. 2026 | 20:23
19:47
Novice  |  Slovenija
VMESNO POROČILO

Ukradeni otroci v DZ: Klakočar Zupančič o politikanstvu SDS, Jeraj kriči o sramoti

DZ ni sprejel vmesnega poročila preiskovalne komisije o domnevno ukradenih otrocih.
3. 2. 2026 | 19:47
19:44
Lifestyle  |  Stil
NEPRIČAKOVANO

Šest presenetljivih posledic orgazma

Po spolnem vrhuncu lahko nastopijo nekateri nepričakovani simptomi.
3. 2. 2026 | 19:44
19:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Je Marko (81) streljal refleksno ali po kavbojsko?

Marko Baldimir Tekavc trdi, da se je le branil pred kolom napadalca.
Aleksander Brudar3. 2. 2026 | 19:17
19:06
Novice  |  Slovenija
NI VEČ DOSEGLJIVA

Slovenski borci proti mesu prek politike cenzurirali podatke? Imamo odgovor ministrstva

So res nekatere nevladne organizacije pritiskale in dosegle umik strokovne publikacije Trajnostna oskrba s hrano v Sloveniji?
3. 2. 2026 | 19:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki