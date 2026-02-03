V Epsteinovih dokumentih so se pojavila ta znana slovenska imena (FOTO)

V javnost je prišla nova obsežna zbirka dokumentov, povezanih s pokojnim ameriškim finančnikom in obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. Na spletni strani ameriškega pravosodnega ministrstva je od konca januarja dostopnih več milijonov strani gradiva, del dokumentacije pa zaradi zaščite žrtev ostaja zaprt. Med objavljenimi zapisi se pojavljajo tudi nekatera slovenska imena, so poročali na 24ur. Njihova prisotnost v dokumentih nikakor ne pomeni vpletenosti v Epsteinova kazniva dejanja. V več primerih gre za zapise, ki so vsebinsko nepovezani z njegovimi zlorabami in odražajo predvsem širino njegovega zbiranja informacij ter navezovanja stikov.

Omemba zgolj povzema odločitev Evropskega parlamenta, ki Bratuškove ni potrdil za evropsko komisarko. FOTO: Črt Piksi

V objavljenih dokumentih tudi slovenska imena

Priimek nekdanje predsednice vlade Alenke Bratušek se pojavi v enem izmed medijskih izrezkov iz leta 2014. Dokument zgolj povzema odločitev Evropskega parlamenta, ki Bratuškove ni potrdil za evropsko komisarko. Ime nekdanjega predsednika republike Danila Türka je zabeleženo v dokumentu, povezanem s scenarijem konference o vodah. Türk je bil 22. marca 2019 eden od govorcev na panelu Združenih narodov v New Yorku. Poznavalci podobne primere razumejo kot posledico Epsteinovega sistematičnega spremljanja dogodkov, oseb in tem, povezanih z mednarodno politiko, znanostjo in humanitarnimi pobudami. V istem kontekstu se pojavi tudi ime filozofa Slavoja Žižka. Med dokumenti je vabilo na razpravo, ki je oktobra 2017 potekala v Londonu, ter izsek s predavanja z naslovom Freud živi.

Ime nekdanjega predsednika republike Danila Türka je zabeleženo v dokumentu, povezanem s scenarijem konference o vodah. FOTO: Voranc Vogel

Pojavi se tudi ime filozofa Slavoja Žižka. FOTO: Voranc Vogel

Poskusi povezovanja s Slovenijo

Bolj oprijemljive so nekatere korespondence, ki razkrivajo Epsteinove poskuse gospodarskega povezovanja. Prek slovaškega diplomata Miroslava Lajčáka je skušal svoje arabske poslovne partnerje povezati z Luko Koper. Marca 2018 je prvi mož pristaniške multinacionalke DP World Sultan Ahmed bin Sulayem Epsteinu pisal z željo po kontaktih za obisk Slovenije. Dokumenti razkrivajo tudi Epsteinovo zanimanje za nepremičnine, povezane s Slovenijo. Resno se je zanimal za nakup Titove vile na Manhattnu, a se za nakup ni odločil. Vila je bila kasneje prodana za 50 milijonov dolarjev, Slovenija pa je kot pravna naslednica iz tega naslova prejela nekaj več kot sedem milijonov dolarjev. Epstein se je zanimal tudi za nakup devinskega gradu tik ob slovenski meji, kjer naj bi mu približno 20-milijonska naložba zagotavljala večjo zasebnost, vendar do posla ni prišlo.

Sultan Ahmed bin Sulayem. FOTO: AFP