V gorečem avtomobilu umrl kriptomilijonar Aleksej, en mesec prej umorili Romana in njegovo ženo (VIDEO)

Na avtocesti v bližini Moskve je umrl komaj 36-letni kriptomilijonar Aleksej Dolgikh, ki je tam s svojim luksuznim Lamborghinijem divjal s kar 145 km/h. Zaradi neprilagojene hitrosti je Dolgikh izgubil nadzor nad svojim dobrih 373.000 evrov vrednim avtomobilom in trčil v zaščitno ograjo.

Trk je bil tako silovit, da se je avto prevrnil na streho in zagorel, nekaj kosov pločevine je odneslo celo preko zaščitne ograje, avtocesta pa je bila prekrita z bankovci, ki so med prevračanjem popadali iz avtomobila. V času nesreče so bili poleg Dolgikha še trije potniki, eden je umrl na kraju, dva so hudo ranjena odpeljali v bolnišnico, kot piše The Sun, nista v smrtni nevarnosti.

Po poročanju ruskih medijev naj bi se Dolgikh v zadnjih mesecih znašel na črni listi ruskih bank zaradi »suma pranja denarja«. Tajkun prav tako ni bil najbolj zgleden voznik. Odkar je pred 15 meseci kupil avto, s katerim se je odpeljal v smrt, je namreč pridelal kar neverjetnih 586 kazni za različne prometne prekrške, večinoma prehitro vožnjo.

Je pa Aleksej že drugi ruski kriptomilijonar, ki je v zadnjem mesecu izgubil življenje. V začetku oktobra so namreč oblasti v puščavi v bližini Dubaja našle razkosani trupli 38-letnega Romana Novaka in njegove eno leto mlajše žene Anne. Preiskovalci so v povezavi z umorom aretirale sedem osumljencev, med njimi nekdanjega ruskega preiskovalca nasilnih kaznivih dejanj, ki se je odločil prestopiti na drugo stran zakona in postal tihotapec mamil.

Obogatel na sumljiv način

Novak je sicer obogatel na precej sumljiv način, njegova zgodba o uspehu je polna prevar in maščevanja, piše Yahoo!News. Roman Novak je sicer ustanovil spletno platformo, ki bi modernizirala čezmejne transferje kriptovalut. Projekt so pomagali financirati vlagatelji iz Rusije, Kitajske in Bližnjega vzhoda, ki so Novaku nakazali na milijone evrov.

V začetku oktobra sta Roman in Anna odpotovala v Združene arabske emirate, da bi se srečala z novimi »investitorji«, pozneje se je izkazalo, da je šlo za past. Ljudje, ki so se izdajali za potencialne investitorje, so zakonca zvabili v najeto vilo, ju ugrabili in mučili. Kot odkupnino so zahtevali dostop do vseh Romanovih kripto denarnic, kjer naj bi milijarder zadrževal tudi sredstva, ki jih je domnevno ukradel prejšnjim vlagateljem.

Dostop, ki so ga zahtevali, so sicer dobili, a izkazalo se je, da so bile vse denarnice prazne, kar sta zakonca Novak plačala s svojimi življenji.