V gozdu našli krvavečo in hudo poškodovano 50-letnico: »Slišali so se obupani kriki ...«

Pogrešano žensko iz indijske zvezne države Utarakhand so našli živo po grozljivem napadu medveda, v katerem ji je žival skoraj odtrgala obraz.

Rameshwari Devi (50) je hudo poškodovana preživela celo noč sama v gozdu, reševalci pa so jo odkrili šele, ko so zaslišali njene obupane krike.

Šla nabirat hrano, a domov se ni več vrnila

Po uradnih podatkih je Devi tavala po gozdnatem območju v okrožju Chamoli, ko jo je napadel medved. V sredo zjutraj je odšla v gozd nabirat hrano za živino, vendar se domov ni več vrnila, poroča The Sun.

Njena družina je takoj obvestila policijo in gozdarsko službo, iskanju pa so se pridružili tudi domačini. Kljub temu je ves dan ni bilo mogoče najti.

Preobrat v iskanju šele po 24 urah

Zaslišal se je tih jok za drevesom. Tam so našli hudo poškodovano žensko, naslonjeno na hrast na strmem pobočju, približno štiri kilometre od najbližje ceste. Posnetki z mesta dogodka prikazujejo reševalce, ki skušajo pomagati povsem zbegani ženski in jo vodijo skozi zaraščen teren. Obraz ima prekrit z velikim črnim prtom, da bi zakrili hude poškodbe. Na koncu posnetka je vidno, da komaj stoji in potem pade na tla.

Reševalci so jo takoj prepeljali v lokalni zdravstveni center, nato pa zaradi resnosti poškodb s helikopterjem v bolnišnico. Zdravniki so potrdili, da je utrpela hude poškodbe glave in obraza ter da je v kritičnem stanju.

Medved, ki jo je napadel, še ni bil izsleden

Gozdarskim službam so odredili okrepljeno patruljiranje na rizičnih območjih, zlasti ponoči in v zgodnjih jutranjih urah. Lokalnim prebivalcem so razdelili zaščitno opremo, da bi se lahko branili.

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: