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NASILJE MED MLADOLETNIKI

V grozljivem napadu umrl 14-letni deček, 17-letnik naj bi ga z nožem zabodel sredi ulice

Drama se je začela pozno zvečer, ko so mimoidoči poklicali policijo in na ulici našli hudo poškodovanega dečka
Fotografija je simbolična. FOTO: Diy13 Getty Images/iStockphoto
Fotografija je simbolična. FOTO: Diy13 Getty Images/iStockphoto
A. G.
 29. 8. 2026 | 08:37
 29. 8. 2026 | 08:37
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V Prizrenu na jugu Kosova se je sinoči zgodil grozljiv napad, v katerem je življenje izgubil 14-letni deček. Napadalec naj bi ga z nožem zabodel sredi ulice. Kljub obupanim prizadevanjem zdravnikov, da bi mu rešili življenje, je deček zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Drama se je začela okoli 23.45, ko so mimoidoči obvestili policijo. Na kraju so naleteli na grozljiv prizor – 14-letni deček je negibno ležal v mlaki krvi, hudo ranjen z ostrim predmetom.

Na kraj dogodka so z utripajočimi lučmi prihitele ekipe nujne medicinske pomoči. Dečku so takoj nudile prvo pomoč in ga odpeljale v regionalno bolnišnico v Prizrenu. Kljub vsem prizadevanjem zdravnikov mu življenja ni bilo mogoče rešiti. Kmalu po sprejemu v bolnišnico je umrl.

Osumljenca prijeli le nekaj ulic stran

Medtem ko je v bolnišnici potekal boj za življenje dečka, so policijske patrulje zavarovale in zaprle območje ter začele iskanje napadalca. Le nekaj ulic stran so policisti izsledili in prijeli 17-letnega najstnika. Pri njem naj bi našli tudi nož, s katerim naj bi po dosedanjih ugotovitvah napadel 14-letnika.

Telo umrlega dečka so po odredbi tožilca poslali na Inštitut za sodno medicino v Prištini, kjer bodo opravili obdukcijo. 17-letnemu osumljencu, ki je mladoleten, so odredili pridržanje. Po navedbah policijskega vira ne žrtev ne osumljenec doslej nista imela policijske evidence. Preiskava se nadaljuje, policija pa še vedno ugotavlja vse okoliščine tragičnega dogodka.

Tožilstvo primer obravnava kot posebno hudo kaznivo dejanje

O napadu se je oglasilo tudi Osnovno tožilstvo v Prizrenu, ki je potrdilo podrobnosti primera in sporočilo, da je dogodek uradno opredeljen kot huda oblika umora. Po navedbah tožilstva obstaja sum, da je 17-letnik 14-letnemu dečku vzel življenje z več vbodi z nožem. Vsi materialni dokazi, zavarovani na kraju dogodka, so bili vključeni v spis.

Zoper osumljenca je bil uveden postopek zaradi suma hudega umora in nedovoljenega nošenja orožja. Tožilstvo bo v zakonskem roku zahtevalo najstrožje ukrepe pridržanja.

Motiv napada še vedno ni znan

Motiv krvavega obračuna med mladoletnikoma za zdaj ostaja neznan. Policija in kriminalisti nadaljujejo preiskavo, pregledujejo območje in zaslišujejo priče, da bi ugotovili, kaj je pripeljalo do tragičnega dogodka, poroča Telegraf.rs.

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