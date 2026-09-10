V hiši skrivali 16 otrok, nekateri niso znali govoriti: dedek ni sposoben za sojenje (VIDEO)

Pretresljiv primer iz ameriške zvezne države Ohio dobiva novo poglavje. Moškega, čigar 16 vnukov so našli v hiši v hudih in nehigienskih razmerah, je sodišče v sredo razglasilo za duševno nesposobnega za sojenje. Sodnik v okrožju Vinton je odločitev sprejel po pregledu poročila o psihiatrični oceni 73-letnega Garyja Sidersa starejšega, poroča AP.

Tožilec William Archer ugotovitvam ocene ni nasprotoval. Siders se je na sodišču pojavil na invalidskem vozičku. Njegov odvetnik Dorian Baum je po obravnavi povedal, da se Sidersovo duševno stanje že več let slabša in da izboljšanja ni pričakovati. »Nikogar od nas ne preseneča, da so ga razglasili za nesposobnega. Ne razume povsem, kaj se dogaja, niti se ne zaveda položaja,« je dejal Baum.

Obtožena tudi žena, sin in snaha

Siders je obtožen v 16 točkah zaradi ogrožanja otrok. Njegova žena Christina, sin Gary mlajši in snaha Elizabeth, ki je mati otrok, so se izrekli za nedolžne. Otroke so 30. junija našli v hiši v Hamdenu, približno 130 kilometrov južno od Columbusa.

Po navedbah preiskovalcev so bili večinoma zaprti v eni majhni sobi in so živeli v izjemno slabih razmerah. Niso obiskovali šole, družina pa se je v zadnjih dveh desetletjih pogosto selila. Sosedje so povedali, da otrok nikoli niso videli.

Nekateri niso znali govoriti

Ko so jih oblasti našle, so bili otroci stari od 18 mesecev do 18 let. Nekatere so preiskovalci opisali kot »divje«, nekateri pa niso znali govoriti. Oblasti so sporočile, da je bilo zdravstveno stanje otrok različno.

Najstarejši otrok se je rodil maja 2008, dva meseca po poroki staršev. Gary mlajši je bil takrat star 18 let, Elizabeth pa 15. Poročila sta se v Zahodni Virginiji s soglasjem njenih staršev.

Sodni dokumenti kažejo, da je bila Elizabeth od takrat noseča skoraj vsako leto.