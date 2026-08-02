V Hrvaški Istri prijeli 37-letnega Slovenca! Vozil brez izpita in kradel po trgovinah

Hrvaški policisti so v Ičićih med rednim nadzorom prometa opazili osebno vozilo s slovenskimi registrskimi oznakami, ki je vozilo v smeri Lovrana. Ob preverjanju so ugotovili, da je za volanom 37-letni slovenski državljan, ki ga je policijska postaja v Poreču že pred tem iskala. Voznik med vožnjo pri sebi ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, policija pa ga sumi storitve več kaznivih dejanj tatvin v trgovinah po celotni Istri. V njegovem vozilu so policisti našli več ukradenih predmetov, ki jih bodo vrnili oškodovanim trgovinam.

Osumljencu so na kraju odvzeli prostost in ga privedli na Policijsko postajo Opatija. Zaradi prometnih prekrškov so mu izrekli nalog v višini 1.320 evrov ter mu za šest mesecev prepovedali vožnjo po območju Republike Hrvaške. Zaradi utemeljenega suma storitve več tatvin so ga nato predali v nadaljnjo kriminalistično preiskavo na istrsko policijsko upravo v Pulju.