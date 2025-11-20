V hudem trčenju vlakov poškodovanih 57 ljudi, na terenu helikopter in deset reševalnih vozil (FOTO, VIDEO)

Na jugozahodu Češke sta davi trčila potniška vlaka, pri čemer je bilo po najnovejših podatkih poškodovanih 57 ljudi, med njimi pet huje, ki se zdravijo v bolnišnici, poročanje češke tiskovne agencije ČTK povzema nemška dpa. Vzrok trčenja še ni znan.

Hitri vlak, ki je peljal iz Českih Budejovic v Plzen, in potniški vlak, ki je peljal v nasprotni smeri, sta trčila okoli 6. ure blizu kraja Česke Budejovice. Podrobnosti zaenkrat niso znane, prav tako ni jasno, zakaj sta vlaka trčila. Inšpekcija za železniški promet je uvedla preiskavo. Po podatkih policije je bil pri strojevodjih vlakov alkotest negativen.

Na prizorišču trčenja je prispelo okoli deset reševalnih vozil, posredoval je tudi helikopter.

Češka ima po navedbah dpa eno najgostejših železniških omrežij v Evropi, vendar nadgradnja mnogih starejših prog z modernimi sistemi za zavarovanje vlakov poteka le počasi.

Direktor železnic Jiri Svoboda je na družbenem omrežju X danes poudaril, da je trčenje znova pokazalo, kako pomembna je uvedba sodobnih varnostnih sistemov, kot je evropski sistem za nadzor vlakov (ETCS). Dodal je, da so ga na Češkem uvedli na 620 kilometrih prog.