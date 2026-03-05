V hudi nesreči umrli mama in 12-letna hči: »Lejla je bila del naše družine, naše radosti … «

V hudi prometni nesreči, ki se je v torek zvečer zgodila v Srbiji pri Sjenici, sta umrli mati in njena 12-letna hči, devetletni sin pa je bil hudo poškodovan. Tragedija je pretresla lokalno skupnost, prijatelji in znanci pa se od njiju poslavljajo z ganljivimi sporočili na družbenih omrežjih.

Na kraju nesreče sta življenje izgubili Edisa Karišik (44) in njena hči Lejla (12), ko je v njun avtomobil trčilo drugo vozilo, ki ga je vozil A. K.

V nesreči je bil hudo poškodovan devetletni sin pokojne Edisе, ki je bil prepeljan na zdravljenje.

»Lejla je bila del naše družine, naše radosti, naše vsakdanjosti … «

Po novici o tragediji so družbena omrežja preplavila sožalna in poslovilna sporočila. Številni prijatelji in znanci se od matere in deklice poslavljajo z ganljivimi besedami, je tako navedel Blic.

»Z neizmerno žalostjo in bolečino v srcu smo sprejeli novico, da sta na kraju dogodka tragično izgubili življenje naša mala Lejla in njena mati Edisa Karišik. Ta tragedija je nezaslišana in pretežka za vse nas. Lejla je bila del naše družine, naše radosti, naše vsakdanjosti … Čudovit, poseben in čist otrok, ki je puščal sled ljubezni, kjer koli se je pojavil,« piše v eni od objav. Prijateljica pokojne Edisе je poslala tudi sporočilo podpore njenemu sinu ter izrazila željo po hitrem okrevanju.