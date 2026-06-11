Tragedija na avtocesti! Eden umrl, poškodovanih kar devet

V hudi prometni nesreči na območju Udbine v hrvaški Liki je danes po prvih informacijah umrl človek, devet ljudi je bilo poškodovanih. V nesrečo je bilo vpleteno osebno vozilo z bolgarskimi registrskimi tablicami, ki je zapeljalo s ceste. Policija sumi, da je prevažalo tuje državljane, ki so nezakonito prečkali državno mejo.

Nesreča se je zgodila nekaj po 14. uri na lokalni cesti v bližini kraja Podudbina. Policija je pred tem prejela obvestilo, da so v smeri priključka Gornja Ploča na avtocesti A1 opazili osebni avtomobil z bolgarskimi registrskimi oznakami, za katerega obstaja sum, da prevaža tuje državljane, ki so nezakonito prečkali državno mejo. »Policisti so vozilo kratek čas spremljali, nato pa ga izgubili izpred oči. Manj kot deset minut pozneje so naleteli na prometno nesrečo, v kateri je bilo udeleženo omenjeno vozilo, ki je zapeljalo s ceste,« je policija navedla v sporočilu za javnost.

Po prvih informacijah, ki jih navaja policija, je v nesreči umrl en človek, devet ljudi je bilo poškodovanih. Voznika, ki je pobegnil s kraja nesreče, so izsledili v gozdu in ga prijeli. Na kraju nesreče so vse pristojne službe, tja pa so po poročanju hrvaških medijev napotili tudi helikopter nujne medicinske pomoči za oskrbo in prevoz poškodovanih v bolnišnico.