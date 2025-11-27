V hudi prometni nesreči v Srbiji umrle štiri osebe na poti v službo (FOTO)

V trku potniškega kombija in delovnega stroja na magistralni cesti blizu Novega Sada so davi umrli štirje ljudje. Še trije so bili huje poškodovani, poročajo srbski mediji.

Nesreča se je zgodila nekaj po 6. uri zjutraj na magistralni cesti med krajema Ruma in Irig južno od Novega Sada, ko je potniški kombi trčil v valjar, ki je bil parkiran ob cesti, je sporočilo srbsko ministrstvo za notranje zadeve.

Širje ljudje so umrli na kraju nesreče. Hudo poškodovanega moškega so po poročanju srbske državne televizije RTS odpeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici, še dve huje poškodovani osebi pa v klinični center v Novem Sadu.

FOTO: Zaslonski posnetek

Po neuradnih podatkih časnika Kurir je kombi prevažal delavce, večinoma ženske, zaposlene v bližnji hladilnici, ki stoji ob cesti Irig–Ruma.

Po dostopnih informacijah je do nesreče prišlo, ko je potniški kombi, ki je prevažal delavce, trčil v cestni valjar, ki je bil med izvajanjem del postavljen na vozišču.