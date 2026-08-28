  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GROZLJIVO

V Istri pridržali Italijana (53), snemal naj bi gole otroke

Kamero naj bi imel moški vgrajeno v ročno uro, na otroke pa je prežal v enem od kampov.
Fotografija je simbolična. FOTO: Cropix
Fotografija je simbolična. FOTO: Cropix
STA, B. K. P.
 28. 8. 2026 | 15:17
1:22
A+A-

Na območju hrvaške Istre so v četrtek pridržali 53-letnega italijanskega državljana zaradi domnevnega snemanja golih otrok. To naj bi po navedbah hrvaške policije počel v enem od tamkajšnjih kampov s kamero, vgrajeno v ročno uro.

Sumljivo vedenje moškega je v sredo popoldne opazil varnostnik v kampu in primer takoj prijavil policiji, so danes sporočili z istrske policijske uprave. Policisti so pri pregledu tehnične opreme, ki jo je uporabljal osumljenec, našli obremenilno gradivo. Po kriminalistični preiskavi so ga v četrtek popoldne pridržali in kazensko ovadili zaradi izkoriščanja otrok za pornografijo. Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ tovrstnih primerov pa so zaznali poleti na plažah in drugih kopališčih.

Kot so navedli policisti, se javnost vse bolj zaveda problema snemanja otrok, državljani pa vse pogosteje prepoznavajo sumljivo vedenje, kar omogoča pravočasen odziv policije in prijetje storilcev. Starše so tudi pozvali, naj bodo pozorni na svoje otroke in spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

IstraHrvaškaKampotrocipedofilsnemanjepolicija
ZADNJE NOVICE
17:43
Šport  |  Tekme
DIRKA PO ŠPANIJI

Izjemna predstava Jakoba Omrzela na Vuelti, danes je premagal tudi Tadeja Pogačarja

Na sedmi etapi letošnje Vuelte je zmagal Andreas Leknessund. Jakob Omrzel je bil četrti, s čimer se je zavihtel na 11. mesto v skupnem seštevku.
28. 8. 2026 | 17:43
17:18
Novice  |  Svet
POGINILI PTIČI

Virus Zahodnega Nila vse bližje Sloveniji

Virus so potrdili pri več poginulih vranah na območju Zagreba.
28. 8. 2026 | 17:18
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: Luninin mrk prinaša stres in preobrate, prvi šolski dan ne bo najlažji (Suzy)

Mars in Saturn napovedujeta zamude, ovire in občutek omejitev.
28. 8. 2026 | 17:00
16:45
Novice  |  Svet
PO SMRTI KRALJA HARALDA V.

Norveška ima novega kralja - Haakona VIII. (FOTO)

Le nekaj ur po smrti očeta je vodenje Norveške prevzel njegov sin Haakon.
28. 8. 2026 | 16:45
16:19
Bulvar  |  Domači trači
V TRENUTKU

Ksenija Benedetti in Boris Cavazza ukradla poglede: na odprtju festivala sta se zaljubljeno držala za roke (FOTO)

Po desetih letih zakona še vedno kot malda zaljubljenca.
28. 8. 2026 | 16:19
16:00
Novice  |  Slovenija
V VEČERNIH URAH

Pozor, prihajajo nevihte, tudi toča! Za ta del Slovenije Arso že izdal opozorilo

Največja nevarnost bodo močni sunki vetra, kratkotrajni, a močni nalivi, krajevno pa tudi toča.
28. 8. 2026 | 16:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KARIERNA PRILOŽNOST

Ali radi delate z ljudmi? Odpirajo se nove karierne priložnosti

Staranje prebivalstva spreminja potrebe družbe in odpira prostor za nova znanja, poklice in karierne poti.
28. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki