V Istri pridržali Italijana (53), snemal naj bi gole otroke

Na območju hrvaške Istre so v četrtek pridržali 53-letnega italijanskega državljana zaradi domnevnega snemanja golih otrok. To naj bi po navedbah hrvaške policije počel v enem od tamkajšnjih kampov s kamero, vgrajeno v ročno uro.

Sumljivo vedenje moškega je v sredo popoldne opazil varnostnik v kampu in primer takoj prijavil policiji, so danes sporočili z istrske policijske uprave. Policisti so pri pregledu tehnične opreme, ki jo je uporabljal osumljenec, našli obremenilno gradivo. Po kriminalistični preiskavi so ga v četrtek popoldne pridržali in kazensko ovadili zaradi izkoriščanja otrok za pornografijo. Na Hrvaškem so lani po podatkih policije zabeležili 452 kaznivih dejanj izkoriščanja otrok za pornografijo, največ tovrstnih primerov pa so zaznali poleti na plažah in drugih kopališčih.

Kot so navedli policisti, se javnost vse bolj zaveda problema snemanja otrok, državljani pa vse pogosteje prepoznavajo sumljivo vedenje, kar omogoča pravočasen odziv policije in prijetje storilcev. Starše so tudi pozvali, naj bodo pozorni na svoje otroke in spremljajo, kje so in kaj počnejo na plaži.