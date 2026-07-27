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TRIJE RANJENI

V Istri zaradi cene v trgovini izbruhnil množični pretep

Policisti so ovadili kar devet oseb.
Fotografija je simbolična. FOTO: Alexlinch/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Alexlinch/Getty Images
B. K. P.
 27. 7. 2026 | 18:42
1:28
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Policisti v Pulju bodo kazensko ovadili kar devet oseb, vse zaradi posebno predrznega in nedostojnega vedenja v središču mesta, piše Glas Istre. V nedeljo okrog 19.45 se je v eni od tamkajšnjih trgovin šest nemških državljanov, med katerimi so bili štirje stari 21, eden 20 in eden 23 let, sprlo s hrvaškimi državljani, starimi 28, 24 in 18 let. Nemcem je kri zavrela zaradi cene enega od artiklov. Prepričani so bili, da je ta previsoka, kljub temu pa so artikel hoteli kupiti, a so jasno povedali, da bodo zanj plačali bistveno manj, kot je bilo navedeno na etiketi.

Trojica Hrvatov jim je na to odgovorila, naj zapustijo trgovino, praznih rok, seveda. Izbruhnil je pripir, ki je nato prerasel v fizični obračun, udeleženci pa so poleg rok in nog uporabili še druge predmete,ki so jih pograbili s prodajnih polic in uporabili kot orožje, še piše Glas Istre. V trgovini sta pretepača uničila več artiklov, pretep pa se je nato nadaljeval na ulici. Dva 21-letna nemška državljana in 28-letni hrvaški državljan so v pretepu utrpeli lažje poškodbe in poiskali zdravniško pomoč, policisti pa so zoper vse udeležence vložili obtožni predlog na pristojno sodišče.

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