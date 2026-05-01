V Kazahstanu aretirali pobeglega Vedrana Pavleka

Ministrstvo za pravosodje, upravo in digitalno transformacijo je na zahtevo hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) in v sodelovanju z ministrstvom za notranje zadeve kazahstanskim oblastem poslalo vso potrebno dokumentacijo za izročitev Vedrana Pavleka, ki je bil aretiran v Kazahstanu, pišejo hrvaški mediji. »Pričakujemo, da bo po tem, ko bodo pristojni organi Kazahstana izvedli postopek v skladu s svojo zakonodajo, gospod Pavlek čim prej izročen Republiki Hrvaški. Vsi organi usklajeno sodelujejo s kazahstanskimi oblastmi v skladu z običajnimi postopki v takšnih primerih,« pa je ob tem dejal hrvaški minister za pravosodje Damir Habijan.

Hrvaška in Kazahstan sicer nimata podpisane pogodbe o izročitvi, imata pa Kazahstan in Evropska unija sporazum o mednarodnem sodelovanju. Dejstvo je tudi, da je Kazahstan član Interpola, zato je Hrvaška Kazahstanu poslala zaprosilo za začasno prijetje in izročitev v skladu z zakonom o mednarodni pravni pomoči v kazenskih zadevah.

Pisali smo, da naj bi posamezniki, menda tudi tisti na najvišjih položajih, za najmanj 30 milijonov evrov naj bi v zadnjih 12 letih oškodovali Hrvaško smučarsko zvezo (HSS). Zaradi suma korupcije so tako na Hrvaškem zaradi tega pridržali več ljudi. Med osumljenimi je bil zdaj že nekdanji direktor alpskih reprezentanc Vedran Pavlek, ki je sredi marca odstopil s položaja. Kriminalisti poleg Pavleka zaradi suma izčrpavanja denarja iz HSS preiskujejo še pet osumljencev. Šlo naj bi za nekdanjega generalnega sekretarja HSS Damirja Raosa, ki je tako kot Pavlek nedavno zapustil zvezo, in nekdanjega tiskovnega predstavnika Nenada Erora. Pridržali so tudi direktorico računovodskega podjetja Boženo Meić Hrvoj in še eno žensko. Osumljen je tudi tuji državljan, ki pa ni dosegljiv organom pregona.